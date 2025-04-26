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«Выиграет e-commerce». TikTok впервые с начала войны вернул рекламу для Украины. Почему бизнес ждал инструмента, который закрыли из-за пропаганды

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

реклама в TikTok, як запустити рекламу в TikTok /Getty Images

TikTok постепенно закрепляется как один из ключевых каналов рекламы у крупных брендов, говорит руководитель отдела контекстной рекламы в агентстве Netpeak Ukraine Антон Липский Фото Getty Images

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Социальная сеть TikTok возвращает инструмент рекламы для Украины. Таргетированная реклама в TikTok была недоступна на территории Украины с начала полномасштабного вторжения из-за риска распространения дезинформации. Что бизнес выиграет от запуска?

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