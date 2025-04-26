«Выиграет e-commerce». TikTok впервые с начала войны вернул рекламу для Украины. Почему бизнес ждал инструмента, который закрыли из-за пропаганды

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Социальная сеть TikTok возвращает инструмент рекламы для Украины. Таргетированная реклама в TikTok была недоступна на территории Украины с начала полномасштабного вторжения из-за риска распространения дезинформации. Что бизнес выиграет от запуска?
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