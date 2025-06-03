TikTok запустив платформу TikTok for Artists, призначеної для підтримки музикантів у розвитку їхньої кар’єри. Запуск відбувся через два місяці після тестування платформи в окремих країнах. Про це пише TechCrunch 3 червня.
Деталі
- Новий інструмент допомагає артистам та їхнім командам ефективніше взаємодіяти з фанатами, вдосконалювати промоційні стратегії та створювати контент на TikTok.
- Платформа надає доступ до даних про ефективність музики та публікацій артистів, включаючи кількість переглядів, постів і взаємодій від творців контенту для кожної пісні, а також статистику щодо публікацій. Крім того, доступна інформація про аудиторію артиста, зокрема вік, стать і мову підписників.
- TikTok for Artists також пропонує покрокові інструкції щодо використання інструментів і функцій платформи, а також додаткові ресурси та підтримку, зазначає компанія.
- Паралельно TikTok запустив інструмент «Pre-Release», який дозволяє артистам просувати майбутні альбоми. Функція дає змогу фанатам заздалегідь зберігати альбоми до бібліотек Spotify або Apple Music, де вони стануть доступними одразу після релізу.
- TikTok відіграє значну роль у популяризації музичних трендів і вірусних пісень, тож створення окремої платформи для артистів є логічним кроком для посилення промоції їхнього контенту та залучення аудиторії. TikTok for Artists може допомогти музикантам розширити охоплення та наростити фанбазу.
- Варто зазначити, що запуск платформи відбувся через вісім місяців після того, як ByteDance закрив сервіс TikTok Music, який тестувався в кількох країнах. Тоді компанія пояснила, що припиняє роботу сервісу, щоб зосередитися на ролі TikTok у просуванні музики та підтримці стрімінгових платформ.
- TikTok for Artists уже доступний в Індонезії, Японії, Кореї, Австралії, Новій Зеландії, Великобританії, Ірландії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах, Швеції, Норвегії, Данії, Єгипті, Лівані, Саудівській Аравії, ОАЕ, Марокко, США, Канаді, Мексиці, Бразилії, Колумбії та Аргентині. Незабаром платформа з’явиться в інших країнах, повідомили в TikTok.
Контекст
Глобальна аудиторія TikTok сягнула понад 1,5 млрд користувачів завдяки потужному алгоритму, який персоналізує стрічку контенту відповідно до індивідуальних уподобань кожного користувача.
Станом на 25 квітня 2024 року українська аудиторія TikTok серед міських жителів віком 18-55 років становить 9,4 млн осіб, зазначає директор з розвитку бізнесу Kantar Ukraine Кирило Єжов у коментарі Forbes.
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