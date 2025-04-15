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«Торговый безвиз». Еврокомиссия готовит новые предложения о либерализации торговли с Украиной

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Европейская комиссия завершает работу над новыми предложениями по либерализации торгового режима между Украиной и Европейским союзом на фоне завершения в июне существующего режима автономных торговых мероприятий, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, пишет «Интерфакс-Украина» 15 апреля.

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Ключевые факты

  • «Наша цель – решить взаимную либерализацию тарифов. Мы завершаем работу над этим предложением и, как только сможем, представим его Украине», – сказал он.
  • По словам Гилла, целью этого процесса является «обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для бизнеса и фермеров как в Украине, так и в ЕС, способствуя плавному переходу после завершения срока действия автономных торговых мер».

Контекст

ЕС ввел льготный режим для Украины с 4 июня 2022 года, его продлили в 2023-м. Из-за протестов фермеров Брюссель в 2023 году временно ограничивал поставки из Украины некоторых видов агропродукции. Отдельные страны, включая Польшу, Словакию и Венгрию, объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

13 мая 2024 года Совет ЕС одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов в случае, если импорт этих продуктов в 2024-м превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021-го и в течение всего 2022-го и 2023-го годов.

Новая схема свободной торговли, действующая с 6 июня 2024 года, включает автоматический защитный механизм, предназначенный для защиты конкретных внутренних секторов (яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед) от увеличения импорта вследствие отмены квот и тарифов.

В 2025 году Украина предостерегала, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Европейским союзом 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Потеря доходов от экспорта может оказаться ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США.

ЕП со ссылкой на источник писала, что Европейский союз не планирует новые торговые преференции для Украины после завершения действующего механизма либерализации после 5 июня 2025 года.

Украина в ближайшие недели планирует усилить диалог с ЕС по «торговому безвизу», заявил 11 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль. «Хотим внести изменения в соглашение об ассоциации, которое позволит украинской продукции и в дальнейшем попадать на европейский рынок без веских ограничений», – сказал он на заседании правительства.

Бизнес призвал Еврокомиссию продлить «торговый безвиз» с Украиной, поскольку его отмена может иметь ощутимые негативные последствия.

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