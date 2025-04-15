«Торговельний безвіз». Єврокомісія готує нові пропозиції про лібералізацію торгівлі з Україною

Європейська комісія завершує роботу над новими пропозиціями стосовно лібералізації торгового режиму між Україною та Європейським союзом на тлі завершення у червні існуючого режиму автономних торгових заходів, повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, пише «Інтерфакс-Україна» 15 квітня.
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Ключові факти
- «Наша мета – вирішити взаємну лібералізацію тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і, як тільки зможемо, представимо її Україні», – сказав він.
- За словами Гілла, метою цього процесу є «забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу та фермерів як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після завершення терміну дії автономних торгових заходів».
Контекст
ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, його продовжили в 2023-му. Через протести фермерів Брюссель у 2023 році тимчасово обмежував постачання з України деяких видів агропродукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.
13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023 років.
Нова схема вільної торгівлі, що діє з 6 червня 2024-го, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед) від збільшення імпорту внаслідок скасування квот і тарифів.
У 2025 році Україна застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.
ЄП із посиланням на джерело писала, що Європейський Союз не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.
Україна найближчими тижнями планує посилити діалог із ЄС щодо «торговельного безвізу», заявив 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. «Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень», – сказав він на засіданні уряду.
Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» із Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.
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