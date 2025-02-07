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Трамп готов удвоить санкции против России для прекращения войны в Украине – Келлог

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины. Об этом заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлогг в интервью The New York Post.

Подробности

  • Текущие санкции США против России оказывают умеренное влияние и получают только «тройку» по 10-балльной шкале эффективности, заявил спецпредставитель.
  • «Санкции можно усилить по крайней мере вдвое, особенно в энергетическом секторе, включая ограничения на добычу и экспорт нефти», – отметил Келлог.
  • Он отметил, что Трамп хорошо понимает рычаги влияния и продемонстрировал это при решении других внешнеполитических вопросов.
  • В прошлый четверг президент США провел совещание в Овальном кабинете с советниками по национальной безопасности и членами кабинета. По словам Келлога, во время встречи обсуждали использование всех имеющихся в наличии инструментов для прекращения войны России против Украины.
  • «Решение этого конфликта нуждается в совместных усилиях всей администрации и общегосударственного подхода», – подытожил Келлог.

Контекст

Быстрое завершение войны в Украине было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, хотя он избегал конкретики относительно путей достижения этой цели.

27 ноября 2024 года Трамп назначил отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, 80 лет, специальным представителем по Украине. Ранее Келлог представил Трампу «план прекращения войны».

8 января Келлог объявил, что планирует в течение первых 100 дней президентства Трампа найти решение по завершению конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое соглашение должно предусматривать мощные гарантии безопасности от США и Европы, чтобы предотвратить повторную агрессию России. Он подчеркнул, что перед началом прямых контактов с Путиным эти обязательства должны быть четко определены.

Зеленский предостерег, что замораживание конфликта поставит Украину в уязвимую позицию на предстоящих переговорах, что играет на руку только Кремлю.

22 января Дональд Трамп пригрозил ввести высокие налоги, санкции и пошлины на всю российскую продукцию, поставляемую в США, если Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной.

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