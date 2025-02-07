Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії для припинення війни в Україні – Келлог

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість значного посилення санкційного тиску на Росію, щоб змусити її припинити агресію проти України. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлогг в інтервʼю The New York Post.

Деталі

Поточні санкції США проти Росії мають помірний вплив і отримують лише «трійку» за 10-бальною шкалою ефективності, заявив спецпредставник.

«Санкції можна посилити принаймні вдвічі, особливо в енергетичному секторі, включно з обмеженнями на видобуток і експорт нафти», – зазначив Келлог.

Він наголосив, що Трамп добре розуміє важелі впливу та продемонстрував це під час вирішення інших зовнішньополітичних питань.

Минулого четверга президент США провів нараду в Овальному кабінеті з радниками з національної безпеки та членами кабінету. За словами Келлога, під час зустрічі обговорювали використання всіх наявних інструментів для припинення війни Росії проти України.

«Вирішення цього конфлікту потребує спільних зусиль усієї адміністрації та загальнодержавного підходу», – підсумував Келлог.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з ключових передвиборних обіцянок Дональда Трампа, хоча він уникав конкретики щодо шляхів досягнення цієї мети.

27 листопада 2024 року Трамп призначив відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80 років, спеціальним представником з питань України. Раніше Келлог представив Трампу «план припинення війни».

8 січня Келлог оголосив, що планує протягом перших 100 днів президентства Трампа знайти рішення для завершення конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка угода має передбачати потужні гарантії безпеки від США та Європи, щоб запобігти повторній агресії Росії. Він наголосив, що перед початком прямих контактів із Путіним ці зобовʼязання мають бути чітко визначені.

Зеленський застеріг, що заморожування конфлікту поставить Україну у вразливу позицію на майбутніх переговорах, що грає на руку лише Кремлю.

22 січня Дональд Трамп пригрозив запровадити високі податки, санкції та мита на всю російську продукцію, яка постачається до США, якщо Володимир Путін не піде на мирну угоду з Україною.