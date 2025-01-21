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Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп поручил правительственным учреждениям больше не выдавать документы об американском гражданстве детям, родившимся в Штатах, от родителей, не имеющих законного статуса, говорится в указе, который он подписал в Овальном кабинете 20 января после своей инаугурации.

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Ключевые факты

  • Указ Трампа направлен на переосмысление 14-й поправки к Конституции, которая предоставляет гражданство всем людям, родившимся на территории США.
  • Указ о праве рождения является частью серии директив Трампа, связанных с границей и иммиграцией, включая усиление депортаций и приостановку переселения беженцев.
  • По данным The Washington Post, предложенные Трампом изменения незаконны и будут быстро обжалованы в судах, утверждают юристы.
  • Распоряжение, которое распространяется на детей, родившихся после 30 дней с момента принятия мероприятия, применяется в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например по визе, а отец не является гражданином страны, пишет CNN.

Контекст

20 января в США прошли торжественные мероприятия, посвященные церемонии инаугурации президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Венса. Трамп официально стал президентом США, приняв присягу в Капитолии. В своей первой речи он заявил, что обретет репутацию «миротворца». О чем еще он говорил в своей первой речи в должности – читайте здесь.

Трамп принял свои первые президентские указы. Среди них – указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверки, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Также президент США планирует ввести пошлину в размере до 25% для Мексики и Канады с 1 февраля, повторив свое утверждение о том, что два непосредственных соседа Америки пропускают в страну нелегальных мигрантов и наркотики.

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