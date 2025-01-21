Трамп обмежив отримання громадянства США за правом народження

Президент США Дональд Трамп доручив урядовим установам більше не видавати документи про американське громадянство дітям, які народилися у Штатах, від батьків, які не мають законного статусу, йдеться в указі , який він підписав в Овальному кабінеті 20 січня після своєї інавгурації.

Ключові факти

Указ Трампа спрямований на переосмислення 14-ї поправки до Конституції, яка надає громадянство всім людям, які народилися на території США.

Указ про право народження є частиною серії директив Трампа, повʼязаних із кордоном та імміграцією, включаючи посилення депортацій та призупинення переселення біженців.

За даними The Washington Post, запропоновані Трампом зміни є незаконними і будуть швидко оскаржені в судах, стверджують юристи.

Розпорядження, яке поширюється на дітей, які народилися після 30 днів із моменту вжиття заходу, застосовується у випадках, коли батьки перебувають у США незаконно, а також у ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває в США, наприклад за візою, а батько не є громадянином країни, пише CNN.

Контекст

20 січня в США відбулися урочисті заходи, присвячені церемонії інавгурації президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса. Трамп офіційно став президентом США, склавши присягу в Капітолії. У своїй першій промові він заявив, що здобуде репутацію «миротворця». Про що ще він говорив у своїй першій промові на посаді – читайте тут.

Трамп ухвалив свої перші президентські укази. Серед них – указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Також президент США планує запровадити мито у розмірі до 25% для Мексики і Канади з 1 лютого, повторивши своє твердження про те, що два безпосередні сусіди Америки пропускають у країну нелегальних мігрантів і наркотики.