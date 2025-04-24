Трамп устроит эксклюзивный ужин для инвесторов $TRUMP, мемкоин взлетел на 60%

Мемкоин Дональда Трампа $TRUMP подорожал более чем на 60% после анонса «самого эксклюзивного приглашения в мире» – частного ужина с президентом США для 220 топ-инвесторов. Об этом пишет Reuters.
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- Ужин запланирован на 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вашингтоне. 25 крупнейшим инвесторам обещают «ультраэксклюзивный VIP-прием» и «специальную экскурсию».
- Однако в условиях указано, что Трамп может отсутствовать, а инвесторы получат лимитированные $TRUMP NFT.
- Монета $TRUMP, запущенная к инаугурации Трампа 20 января, в апреле упала до $7,14, но, по данным Chainalysis, принесла структурам, связанным с Трампом, более $350 млн прибыли.
- Семья Трампа активно развивает криптопроекты, в частности биржу World Liberty Financial и перепрофилирование Trump Media & Technology Group в криптофинансы.
- Трамп также заявил о намерении стать «первым криптопрезидентом США» и либерализовать регулирование крипторынка.
Контекст
Дональд Трамп активно поддерживает криптовалюты, в частности заявляя, что весь остаточный биткоин должен добываться в США.
Токен $TRUMP был запущен 18 января на волне декабрьских заявлений Трампа 2024 года о возможном создании стратегического биткоин-резерва, подобного нефтяному. Тогда биткоин достиг рекордных $106 000. Сохранит ли $TRUMP популярность и как это повлияет на цены других криптовалют, читайте в материале Forbes Ukraine.
23 января Трамп подписал указ, направленный на поддержку криптоиндустрии, чтобы способствовать ее развитию в США и формированию национального резерва цифровых активов. Хотя такие указы обладают ограниченной юридической силой, они определяют приоритеты политики администрации.
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