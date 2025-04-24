Трамп влаштує ексклюзивну вечерю для інвесторів $TRUMP, мемкоїн злетів на 60%

Мемкоїн Дональда Трампа $TRUMP подорожчав на понад 60% після анонсу «найексклюзивнішого запрошення у світі» – приватної вечері з президентом США для 220 топінвесторів. Про це пише Reuters .

Деталі

Вечеря запланована на 22 травня в гольф-клубі Трампа у Вашингтоні. 25 найбільшим інвесторам обіцяють «ультраексклюзивний VIP-прийом» і «спеціальну екскурсію».

Однак в умовах зазначено, що Трамп може бути відсутнім, а натомість інвестори отримають лімітовані $TRUMP NFT.

Монета $TRUMP, запущена до інавгурації Трампа 20 січня, у квітні впала до $7,14, але, за даними Chainalysis, принесла структурам, пов’язаним із Трампом, понад $350 млн прибутку.

Сім’я Трампа активно розвиває криптопроєкти, зокрема біржу World Liberty Financial та перепрофілювання Trump Media & Technology Group на криптофінанси.

Трамп також заявив про намір стати «першим криптопрезидентом США» і лібералізувати регулювання крипторинку.

Контекст

Дональд Трамп активно підтримує криптовалюти, зокрема заявляючи, що весь залишковий біткоїн має видобуватися в США.

Токен $TRUMP був запущений 18 січня на хвилі грудневих заяв Трампа 2024 року про можливе створення стратегічного біткоїн-резерву, подібного до нафтового. Тоді біткоїн сягнув рекордних $106 000. Чи збереже $TRUMP популярність і як це вплине на ціни інших криптовалют, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

23 січня Трамп підписав указ, спрямований на підтримку криптоіндустрії, щоб сприяти її розвитку в США та формуванню національного резерву цифрових активів. Хоча такі укази мають обмежену юридичну силу, вони визначають пріоритети політики адміністрації.