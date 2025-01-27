ФРС начала учитывать возможные последствия политики Трампа. Что будет с ключевой ставкой

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом уже влияет на политику Федеральной резервной системы (ФРС). Центральный банк США оценивает, как политика президента относительно торговли, иммиграции и расходов может изменить экономику и потенциально разжечь инфляцию, пишет Washington Post . Как следствие – на этой неделе ФРС может оставить ключевую ставку без изменений.

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ФРС заняла более осторожную позицию, сигнализируя лишь о двух снижениях ставок в этом году и вероятной паузе на заседании на этой неделе, первом в 2025 году. Это меньше, чем четыре снижения, которых чиновники ФРС ожидали до выборов, отметило издание.

Осторожность Федрезерва отчасти подпитывается неопределенностью политики Трампа. Речь идет о возможном возвращении к агрессивному и непредсказуемому пересмотру глобальной торговли с угрозами ввести значительные тарифы для торговых партнеров США.

Некоторые чиновники ФРС уже начали учитывать эту политику в своих экономических прогнозах, заявил в прошлом месяце глава ФРС Джером Пауэлл.

Кроме потенциальных тарифов призывы Трампа к борьбе с иммиграцией, новому снижению налогов и смягчению регуляторных норм являются важными структурными сдвигами в экономике, сказал Роберт Каплан, экс-глава Федерального резервного банка Далласа и действующий вице-президент Goldman Sachs. По его словам, целесообразно подождать, пока эти структурные сдвиги будут объявлены, развернутся и позволят оценить, как они повлияют на экономику в целом.

Контекст

После стремительного повышения процентных ставок для преодоления инфляции ФРС удерживала их на высоком уровне около года, прежде чем в сентябре 2024-го начала снижать их, чтобы поддержать рынок труда. В целом ФРС снизила ставки на целый процентный пункт на трех последних заседаниях в прошлом году.

Сейчас инфляция в США все еще высока и превышает целевой показатель ФРС в 2%, хотя есть признаки того, что она замедляться. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре замедлилась. Рост цен на жилье, один из основных компонентов индекса потребительских цен, также начинает замедляться.

Трамп ожидает, что шаги его администрации по снижению цен на энергоносители позволят сдержать инфляцию и снизить процентные ставки. «Я хотел бы, чтобы цены на нефть снизились, а когда цены на энергоносители снизятся, это выбьет значительную часть инфляции», – сказал он журналистам в Овальном кабинете на прошлой неделе. «Это автоматически приведет к снижению процентных ставок», – считает Трамп. Он отметил, что разбирается в процентной политике лучше, чем ФРС и Пауэлл, и пообщается с главой ФРС в «нужное время».

Эта реплика стала первым сигналом к ​​усилению конфронтации между Трампом и Пауэллом. В первый срок он неоднократно демонстрировал готовность публично влиять на Пауэлла (которого сам и назначил главой ФРС) в вопросе процентных ставок. Это вызвало критику со стороны демократов и других экономистов, отметило издание. Официально Трамп не может влиять на политику ФРС, кроме публичных заявлений.