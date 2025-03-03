Майже 30% українців вважають США недружньою країною після суперечки Трампа і Зеленського – опитування Gradus Research

На тлі суперечки американського і українського президентів у Білому домі ставлення до США з боку українців погіршилося, свідчать результати опитування Gradus Research, проведеного 1 березня. Зокрема, 13% опитаних вважають США дружньою країною, 29% – недружньою.

Ключові факти

Згідно із опитуванням, США вже не знаходиться в топі переліку дружніх країн, спустившись до другої половини списку (між Румунією і Угорщиною), і водночас сприймається як шоста найменш дружня країна (без врахування РФ у цьому списку).

Інфографіка: Gradus Research

Зазначається, що 46% респондентів впевнені, що Україна зможе продовжити боротьбу з агресором незважаючи на зменшення чи припинення американської допомоги. Втім, понад третина опитаних (36%) думає, що це не так. Це свідчить про те, що значна частина населення готова продовжувати опір навіть у разі негативного сценарію для України.

На тлі останніх подій підтримка в Україні президента Зеленського зросла ще суттєвіше і approval rating становить 49%. Також суттєво зріс рівень оцінки чи справи в країні рухаються в правильному напрямку – 44% проти 36%, у грудні 2024 року ситуація була протилежною.

Інфографіка: Gradus Research

Відповідно до результатів опитування, українці продовжують вважати, що вибори під час війни проводити не варто (показник зріс до 58% у порівнянні до заміру минулого тижня у 52%).

Респонденти досі сподіваються на завершення війни до кінця 2025 року. Цей показник значно підвищився наприкінці 2024 з перемогою на виборах в США президента Трампа і досі тримається на високому рівні. Вочевидь, очікування завершення війни будуть залежати напряму від контексту бойових дій на фронті і допомоги партнерів.

Про дослідження

Дослідження проводилось дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 000 у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Контекст

28 лютого Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на підписання угоди про корисні копалини, однак під час протокольного заходу в Овальному кабінеті Білого дому в нього сталася перепалка Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. У підсумку підписання угоди було скасовано.

3 березня Зеленський заявив, що готовий знову зустрітися із Трампом, якщо той запросить його для конструктивного діалогу, повідомив він під час спілкування з українськими та британськими журналістами. Він наголосив, що розуміє причини суперечки, яка виникла у Білому домі 28 лютого.