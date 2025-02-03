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Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные места проведения встречи Трампа и Путина – Reuters

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в качестве возможных площадок для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

  • Отмечается, что высокопоставленные представители Москвы посетили эти страны в последние недели. Однако некоторые дипломаты и разведчики РФ выступают против такой идеи, отмечая, что у Саудовской Аравии и ОАЭ тесные военные связи и связи по безопасности со США. Несмотря на это, Трамп и Путин поддерживают дружеские отношения с лидерами обоих арабских государств, пишет издание.
  • Источники Reuters исключают возможность проведения встречи в Турции. Недавно президент США заявил, что его администрация планирует «встречи и переговоры с разными сторонами, в том числе с Украиной и Россией». Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такие контакты «очевидно, запланированы».
  • Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян сохраняют нейтралитет по поводу войны в Украине. Они не присоединяются к западным санкциям против Москвы, но поддерживают отношения с Владимиром Зеленским.
  • Ни одна из этих стран не подписала Римский устав Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина, запретив ему въезд в несколько стран.

Контекст

Украина отказывается от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, что закреплено в решении СНБО от 30 сентября 2022 года. В этом решении указана невозможность проведения переговоров с Путиным и принято решение об усилении обороноспособности Украины.

15 января 2025 года министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Украина не поменяла свою позицию по поводу отказа от личных переговоров с президентом России. Он отметил, что соответствующее решение СНБО остается в силе. На вопрос о жесткости этой позиции он ответил: «По состоянию на сегодняшний день это решение СНБО действует».

Советники Дональда Трампа разрабатывают стратегию санкций, направленную на содействие достижению мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

22 января Трамп заявил, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам, если Владимир Путин не заключит мирное соглашение с Украиной. 23 января президент США добавил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что обратится в Саудовскую Аравию и ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. Он отметил, что если цена на нефть снизится, конфликт между Россией и Украиной завершится мгновенно.

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