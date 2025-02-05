«Сподіваюся на кардинальні результати». Трамп прокоментував «дуже конструктивні» переговори з Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив про ведення «дуже конструктивних переговорів щодо України» і наголосив на своєму прагненні зупинити війну. Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі разом із премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише «Голос Америки» .

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Трамп порівняв руйнування в Україні з масштабами наслідків у Газі. За його словами, деякі українські міста виглядають «навіть гірше за Газу». Він назвав нинішню ситуацію «абсолютною бійнею» через широкомасштабне російське вторгнення, яке триває майже три роки.

«Ми розмовляємо з росіянами і українським керівництвом. Переговори дуже хороші, і я сподіваюся на кардинальні результати», – зазначив президент США. Однак подробиць свого плану він не розкрив і не дав чіткої відповіді про вимогу до російських військ залишити територію України.

Трамп наголосив, що регулярно отримує звіти про втрати сторін на війні. За його словами, Україна втратила близько 700 000 військовослужбовців, а Росія – понад 800 000. Він закликав якнайшвидше припинити кровопролиття та повернутися до миру.

Контекст

Україна офіційно відмовилася від переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Відповідна позиція закріплена в рішенні РНБО від 30 вересня 2022 року, яке передбачає неможливість будь-яких переговорів із Кремлем та акцентує на посиленні обороноздатності країни.

15 січня 2025 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що рішення залишається чинним. На запитання про можливі зміни він зазначив: «Станом на сьогодні це рішення РНБО діє».

22 січня Трамп заявив про намір запровадити високі мита та санкції на всі товари з Росії, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною. Наступного дня, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, він додав, що звернеться до Саудівської Аравії та ОПЕК із проханням знизити ціни на нафту. За словами Трампа, дешевша нафта може миттєво припинити конфлікт між Росією та Україною.

Президент Володимир Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, якщо це дозволить досягнути миру. Про це він сказав у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 4 лютого.