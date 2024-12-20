Трамп вимагатиме від НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, але продовжить підтримку України – FT

Команда обраного президента США Дональда Трампа повідомила європейським чиновникам, що він вимагатиме від країн НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, але водночас планує продовжити надавати військову допомогу Україні. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Деталі

Трамп, який під час кампанії обіцяв припинити підтримку України та змусити Київ до мирних переговорів, має намір продовжити військові поставки США після своєї інавгурації, щоб підтримати союзників по НАТО, які хвилюються за свою здатність підтримувати Україну без американської допомоги.

Він вимагатиме від країн альянсу збільшити витрати на оборону з поточних 2%, яких дотримуються лише 23 з 32 членів НАТО, до 5%. Ймовірно, Трамп погодиться на рівень 3,5% і повʼяже це з пропозицією більш вигідних умов для торгівлі з США, пише видання.

Контекст

У 2006 році міністри оборони НАТО погодилися виділяти мінімум 2% ВВП на оборону. Спочатку лише три країни виконували це зобовʼязання: США, Великобританія та Греція. З часом інші країни також обіцяли досягти цієї мети, хоча через фінансові труднощі це вдавалося не всім.

До 2023-го кількість країн, що витрачають 2% ВВП або більше, зросла, зокрема серед них Польща, Греція, Естонія, Латвія та Фінляндія. Польща виділяє майже 4% ВВП на оборону, тоді як Франція – лише 1,9%. Проте, в абсолютних цифрах Франція витратила $46,2 млрд, а Польща – $22 млрд.

У 2018 році Трамп погрожував вивести США з НАТО через невиконання союзниками зобовʼязань. У 2020-му він анонсував виведення 12 000 військових з Німеччини, частина з яких повернеться до США, а решту перерозподілять по Європі. Під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року він неодноразово повторював ці погрози, якщо союзники не заплатять за рахунками.

У грудні цього року ЄС обговорив створення Європейської програми інвестицій в оборону, включаючи фонд €500 млрд для фінансування оборонних проектів.

Пізніше стало відомо, що НАТО планує підвищити оборонні витрати до 3% ВВП і встановити нові цілі щодо виробництва зброї. Одним із пріоритетів стане посилення протиповітряної оборони, розвиток наступальних озброєнь та ядерного стримування.