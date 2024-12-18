«Месячный доход – $15 000–20 000, самая низкая планка – $2000–3000». Налоговая доначислила блогеру 70 млн грн налогов. Как инфлюэнсерам вести бизнес, чтобы меньше пересекаться с ГНС

Украинские блогеры-миллионники зарабатывают более 500 000 грн в месяц, с меньшей аудиторией – в 10 раз меньше. Насколько прозрачна эта сфера и как инфлюэнсерам правильно вести бизнес, чтобы не попасть на штрафы

В декабре 2024-го налоговая совместно с Нацполицией обнаружила блогера, не уплатившего 70,7 млн грн налогов, сообщил на своем канале в Telegram глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Нарушитель с 68 000 подписчиков уклонялся от уплаты налогов через схемы дропов, говорится в сообщении нардепа.

В августе 2024-го БЭБ выдвинуло подозрение в неуплате налогов основателю арбитражной компании Traffic Devils Александру Слобоженко, который хвасталася лакшери-жизнью в Instagram-блоге на 430 000 читателей.

Объем украинского рынка инфлюэнс-маркетинга в 2023-м составил 408,2 млн грн, прогноз на 2024-й – полмиллиарда гривен, по данным исследования отраслевой исследовательской организации IAB Ukraine.