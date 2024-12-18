Страны ЕС обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения. Reuters узнал детали

Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения, поскольку избранный президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что не будет вводить американские войска на территорию страны для обеспечения безопасности, пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов.

Ключевые факты

Переговоры, инициированные президентом Франции Эммануэлем Макроном, находятся на ранней стадии, но они уже выявили разногласия по поводу возможных целей и мандата такой миссии.

Некоторые официальные лица рассматривают вопрос о том, какие европейские страны могли бы предоставить гарантии безопасности Украине, в том числе из-за размещения десятков тысяч солдат на украинской земле.

По словам официальных лиц, основную часть сил могут предоставить крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Силы сдерживания могли бы сформировать коалицию из 5–8 стран, сообщил украинский чиновник, причастный к обсуждению.

Аналитики и официальные лица дали разные оценки размера таких сил, подчеркнув, что многое будет зависеть от их точной миссии. Некоторые аналитики предположили, что достаточно около 40 000 солдат.

По словам Франца-Штефана Гади, представителя Международного института стратегических исследований, в рамках ротационной схемы в миссии одновременно может быть задействовано около 100 000 военнослужащих.

Обсуждается и состав международных сил (поскольку состав входящих в них стран должен быть приемлем для обеих сторон), и их мандат.

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что это должно происходить под эгидой Организации Объединенных Наций. Однако другие официальные лица говорят, что это даст России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, слишком большое влияние.

Аналитики считают, что европейцам, скорее всего, придется убедить Соединенные Штаты принять в этом какое-либо участие, по крайней мере, с помощью разведки и другой оперативной помощи.

Контекст

По словам двух источников, Дональд Трамп исключил возможность участия американских войск в обеспечении прекращения огня и настаивал, что европейцам придется играть эту роль самостоятельно во время переговоров с Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря.

9 декабря Зеленский заявил, что Украина может подумать и поработать над предложением Макрона об отправке части войск в Украину. «Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО? Но у нас должно быть к этому ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО», – добавил Зеленский.

После переговоров с Макроном на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не собирается присоединяться к таким силам.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 16 декабря, что Берлин, вероятнее всего, играет свою роль в обеспечении прекращения огня, но пока рано говорить о том, какие именно силы для этого понадобятся.

Аналитики говорят, что дебаты пока обнаружили путаницу в вопросе о том, будет ли будущая европейская миссия выполнять традиционную миротворческую роль, такую как мониторинг линии прекращения огня, или будет обеспечивать надежное сдерживание каких-либо дальнейших нападений России. Итальянские официальные лица говорят о миротворчестве, а французские и украинские официальные лица сосредоточились на сдерживании.