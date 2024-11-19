Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії

Надання Україні далекобійних засобів та дозволів на удари вглиб РФ були однією з ключових складових військової частини Плану перемоги , який раніше представляв президент Володимир Зеленський.

Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine у Силах оборони. Ціллю став арсенал у Брянській області РФ.

Ключові факти

Раніше видання «РБК Україна» із посиланням на джерело писало про успішне ураження обʼєкту у Брянській області за допомогою ATACMS.

Джерело Forbes Ukraine в Силах оборони підтвердило завдання удару по 67-му арсеналу ГРАУ у Карачеві балістичною ракетою ATACMS.

На арсеналі зберігались керовані авіабомби, ракети для ППО та РСЗВ, артилерійські боєприпаси, у тому числі снаряди з Північної Кореї для гармат з КНДР, уточнив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

«Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме», – заявили у Генштабі.

У російському Міноборони повідомили, що обʼєкт в Брянській області було атаковано за допомогою 6 ракет ATACMS. Там заявили, що нібито пʼять ракет були збиті, одна пошкоджена і її фрагменти впали на технічну територію військового обʼєкта.

Контекст

Напередодні президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією, писали 17 листопада Reuters і New York Times з посиланням на джерела. Рішення США ухвалено у відповідь на залучення Росією солдатів із КНДР для боїв на Курщині.

Як зазначає NYT, українці могли б використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, військовій техніці, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині Росії.

Який ефект це може мати та як сприймають рішення на Банковій – читайте тут.