Трамп заявив, що Путін «програв» і має закінчити війну в Україні

Володимир Зеленський «бажає укласти мир», а Володимиру Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв». Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в інтервʼю New York Post після поїздки в Париж.

Деталі

Президент Зеленський бажає завершити війну й укласти мир. «Це щось нове. Він хоче припинення вогню. Ми не обговорювали деталі. Він вважає, що настав час», – сказав Трамп.

За його словами, Путін і Зеленський «загрузли в цій жахливій війні, яка ніколи не повинна була статися». «Я розробляю концепцію того, як покласти край цій безглуздій війні», – повідомив Трамп, але не розкрив подробиць.

«Путін повинен думати, що настав час [закінчити війну], тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 000 осіб, настав час. Це не закінчиться, поки не настане мир», – вважає Трамп.

Контекст

7 грудня Зеленський зустрівся із Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі. 8 грудня Дональд Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа щодо «негайного припинення вогню», наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.

Команда Трампа пропонує кілька варіантів закінчення війни в Україні. Один із них належить майбутньому спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу.

Він полягає в тому, щоб змусити Україну і РФ відновити переговори, використовуючи допомогу ЗСУ від США як важіль тиску.

Передбачається заморожування бойових дій на лінії фронту на початкових етапах переговорів і відмова від запрошення України в НАТО протягом 10 років. Більше про цей план читайте в матеріалі Forbes Ukraine.