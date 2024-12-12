Трамп обіцяє «не кидати» Україну, але категорично проти ударів по території РФ далекобійними ракетами

Обраний президент США Дональд Трамп висловив незгоду з дозволом для України застосовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії. Про це він заявив в інтерв’ю журналу Time , який назвав його «Людиною 2024 року» . Водночас Трамп обіцяє «не кидати» Україну, щоб досягти угоди про завершення війни.

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Трамп розкритикував надання Україні далекобійних ракет. «Я категорично проти поставок ракет, які бʼють на сотні миль у глибину Росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалюємо війну і робимо гірше», – заявив він.

Відповідаючи на питання про можливе припинення підтримки України, Трамп заявив, що використовуватиме американську допомогу як важіль тиску на Росію для переговорів про припинення вогню. «Я хочу досягти угоди. І єдиний шлях досягти угоди – не кидати [Україну]», – наголосив обраний президент США.

Контекст

Президент США Джо Байден схвалив використання Україною далекобійних ракет ATACMS для ударів по території Росії. Це рішення, яке знаменує зміну політики США у війні, ухвалено на тлі повідомлень про залучення Росією солдатів із КНДР для боїв на Курщині, зазначають Reuters і New York Times.

Україна може використовувати ATACMS для ураження скупчень російських та північнокорейських військ, військової техніки, логістичних центрів, складів боєприпасів і ліній постачання вглиб російської території.

19 листопада українські сили вперше застосували ATACMS проти цілей у Брянській області, знищивши російський арсенал, повідомило джерело Forbes Ukraine у Силах оборони.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».

Команда Трампа пропонує кілька варіантів закінчення війни в Україні. Один із них належить майбутньому спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу.

Варіант полягає в тому, щоб змусити Україну і РФ відновити переговори, використовуючи допомогу ЗСУ від США як важіль тиску.

Передбачається заморожування бойових дій на лінії фронту на початкових етапах переговорів і відмова від запрошення України в НАТО протягом 10 років. Більше про цей план читайте в матеріалі Forbes Ukraine.