Трамп вводит 25% пошлины на сталь и алюминий. Как научиться договариваться с новым руководством США? Разбор кейсов Канады и Мексики от The Economist и FT

Президент США Дональд Трамп планирует ввести 25%-ную пошлину на весь импорт стали и алюминия , расширяя свою политику торгового протекционизма. Он также пообещал в течение недели ввести новые «зеркальные» пошлины на импорт товаров из стран, устанавливающих сборы на американский экспорт. Трамп едва не ввел 25%-ную пошлину на импорт из Канады и Мексики, но дал им 30-дневную отсрочку. В то же время ввел 10%-ную пошлину на китайский импорт, что вызвало соответствующие меры со стороны Пекина. Как эти страны пытаются договориться с Трампом и каковы результаты? Forbes передает ключевые тезисы согласно разборам The Economist и Financial Times

Канада, Китай и Мексика являются крупнейшими поставщиками стали и алюминия в США, но новые пошлины могут затронуть и Бразилию, Германию, а также Южную Корею. Американские профсоюзы и производители металлов поддерживают эти ограничения, но существует риск роста затрат для широкого круга промышленных предприятий.

В 2023 году США импортировали стали и железа на $82 млрд и алюминия более чем на $27 млрд, тогда как экспорт составил $43 млрд и $14 млрд соответственно. Европейская комиссия уже заявила, что в случае введения новых пошлин будет реагировать на защиту интересов европейских компаний, работников и потребителей.

Это не первая попытка президента США Дональда Трампа повлиять на металлургическую отрасль. В свою первую каденцию он ввел 25%-ную пошлину на сталь и 10%-ную на алюминий, но позже сделал исключения для ряда партнеров, в частности Канады и Мексики. В ответ ЕС ввел пошлины на американские товары, в том числе бурбон, мотоциклы Harley-Davidson и моторные лодки. Когда Джо Байден заместил Трампа в овальном кабинете, то заключил соглашение с ЕС, которое заменило пошлины на систему квот, но эта договоренность позволяет вернуть сборы в 2024 году, если переговоры не продвинутся.

После объявления Трампа о введении 25%-й пошлины на весь импорт стали и алюминия доллар вырос на 0,1% по отношению к основным валютам, а цена алюминия на Лондонской бирже металлов поднялась на 0,4% – до $2639 за тонну.

Акции южнокорейских производителей стали Hyundai Steel и Posco Holdings потеряли 2% и 0,8% соответственно, а акции ArcelorMittal, одного из крупнейших производителей в Европе, упали на 2,5%. Министерство промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи созвало срочное совещание с представителями металлургической отрасли, чтобы оценить последствия новых ограничений. Австралийский премьер Энтони Албаниз заявил, что его правительство будет настаивать на защите интересов австралийских компаний, инвестирующих в сталелитейную промышленность США.

Решение Трампа снова обостряет глобальную борьбу за металлургические рынки. В 2023 году США уже утроили пошлины на китайскую сталь, ЕС запустил расследование по демпингу китайской жести, а Мексика и Бразилия также повысили свои торговые барьеры.

Кроме того, Белый дом заблокировал попытку японской компании Nippon Steel приобрести US Steel. Однако Трамп заявил, что поддержит «значительные инвестиции» Nippon Steel в США без передачи контрольного пакета акций. «Пошлины сделают US Steel очень успешной компанией», – сказал Трамп. Тем временем акции Nippon Steel на токийской бирже упали на 0,4%.

Таможенная реакция Канады и Мексики

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 3 февраля объявила, что Дональд Трамп согласился отложить введение 25%-й пошлины на экспорт из ее страны. Сначала пошлина должна была вступить в силу в полночь, но после переговоров была отсрочена на месяц. В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил об аналогичном временном послаблении для канадских товаров. Однако дополнительный 10%-ный тариф на китайский импорт вступил в силу согласно плану.

Клаудия Шейнбаум договорилась о паузе на введение пошлины с Трампом через два дня после их объявления. Фото Getty Images

После объявления пошлин 1 февраля Шейнбаум приказала своей команде подготовить контрмеры, однако не разглашала деталей. Трюдо, напротив, занял более решительную позицию, объявив о соответствующих пошлинах на импорт из США на сумму 155 млрд канадских долларов ($106 млрд). Во время переговоров ему даже намекнули, что Канада могла бы избежать пошлин, будь она 51-м штатом США.

Мексика и Канада согласились усилить безопасность на границе, чтобы удовлетворить требования Трампа по борьбе с контрабандой фентанила и нелегальной миграцией. Мексика развернет дополнительные 10 000 бойцов Национальной гвардии на северной границе, доведя общее количество до 20 000. Трюдо возобновил программу усиления границы стоимостью 1,3 млрд канадских долларов и пообещал назначить «фентанилового куратора».

Правительство Канады также обязалось работать с США в рамках новой стратегии борьбы с трафиком наркотиков и согласилось на классификацию мексиканских наркокартелей как террористических организаций.

Приостановка пошлин произошла не только благодаря уступкам Мексики и Канады, но и из-за давления американского бизнеса, особенно автомобильной промышленности, которая могла понести значительные потери.

80% мексиканского экспорта и 77% канадского направлены в США, и 25%-ная пошлина могла бы уменьшить ВВП Мексики на 2-4% в 2025 году. Шейнбаум также пыталась убедить Трампа ограничить поставки американского оружия в Мексику и рассмотреть опыт страны в информационной кампании против фентанила. Впрочем, Трамп не упомянул об этих аспектах в своей версии переговоров.

Несмотря на временное разрешение конфликта, как мексиканские, так и канадские чиновники готовятся к возможным новым тарифам. И вот они введены по поводу стали и алюминия. Вероятно, Трамп использует угрозу пошлин в переговорах об обновлении соглашения USMCA, которое он хочет пересмотреть еще до запланированного пересмотра в 2026 году.

Инвесторы в регионе уже сталкиваются с неопределенностью. По словам мексиканского замминистра внешней торговли Луиса Росендо, сейчас – «очень удачный момент» для укрепления экономической безопасности Северной Америки. Однако многие бизнесмены и чиновники в Канаде и Мексике все чаще задумываются о снижении зависимости от экономически нестабильного и политически непредсказуемого соседа.

Китай пока не столь активно реагирует на пошлины США, но ищет способы ограничить влияние американцев в других отраслях. Фото Getty Images

Торговая война с Китаем

С Китаем ситуация складывается напряженнее, ведь с 12 февраля вступают в силу новые китайские пошлины на $14 млрд американского экспорта. Китай ответил зеркальными мерами, введя 10-15%-ные пошлины на американский энергетический экспорт и сельскохозяйственную технику.

Обе стороны якобы должны были договориться, чтобы избежать эскалации, но после китайских контрмер Трамп заявил, что не спешит и рассматривает текущие пошлины как «залп» перед дальнейшими мероприятиями. Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с Пекином, но китайское посольство в Вашингтоне сообщило, что новых сдвигов в диалоге нет. Вероятно, жесткий подход Трампа мог оттолкнуть Китай от переговоров, поскольку Пекин не желает заключать соглашение под давлением.

Несмотря на ответные меры Китая, его реакция была более сдержанной, чем ожидалось. Вместо широкомасштабных экономических ударов Пекин ограничился антимонопольными расследованиями против Google и Nvidia, что может свидетельствовать о сохранении пространства для диалога. Однако торговые переговоры могли зайти в тупик из-за дополнительных требований США, в частности о давлении на Россию в связи с войной в Украине и возможной продаже TikTok американским инвесторам.

На прошлой неделе Трамп заявил, что представит «зеркальные пошлины» для ряда стран. Белый дом также временно прекратил действие исключений на пошлины для дешевых китайских товаров, что нанесет удар по бизнесу таких компаний, как Shein и Temu. В то же время Китай, в отличие от Канады и Мексики, не спешит реагировать на угрозы Вашингтона. Аналитики считают, что Пекин займет выжидательную позицию, чтобы понять, усилятся ли ограничения еще больше.

Несмотря на новые санкции, Китай сейчас лучше готов к торговой конфронтации. В прошлом году доля экспорта в США в общем китайском товарообороте составила 15%, что меньше, чем в предыдущие периоды.

Некоторые китайские компании уже перенесли часть производства за границу, а значительная часть таможенных расходов ложится на американских потребителей. Однако экономисты предупреждают, что если Трамп реализует свою предвыборную угрозу ввести 60%-ную пошлину, это может серьезно ударить по китайской экономике.

Каждое увеличение американских пошлин на 20%, по оценкам Goldman Sachs, будет снижать ВВП Китая на 0,7%, что заставит Пекин предпринимать меры поддержки, такие как девальвация юаня или стимулирование внутреннего спроса.