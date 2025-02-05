Торговая война. ЕС может нанести удар по американским техкомпаниям в ответ на пошлины Трампа – FT

Евросоюз планирует принять ограничительные меры против компаний Кремниевой долины, если президент США Дональд Трамп введет пошлины для блока, пишет Financial Times 5 февраля со ссылкой на источники. Решение может вовлечь сферу услуг в торговую войну.
Ключевые факты
- Речь идет об использовании ЕС инструмента, разработанного в первый срок Трампа, который впоследствии использовался как сдерживающий фактор против Китая.
- Инструмент разрешает исполнительному органу ЕС вводить ограничения на торговлю услугами, если он определит, что страна использует пошлины на товары для принуждения к изменению политики.
- Вступивший в силу в 2023 году закон о взаимном признании (ACI) позволяет блоку выбирать из широкого спектра ответных мер, таких как отмена защиты прав интеллектуальной собственности или их коммерческой эксплуатации, например, загрузка программного обеспечения и потоковых сервисов.
- Он также позволяет ЕС блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок для банковских, страховых и других финансовых групп.
- Один из чиновников предупредил, что хотя ЕС и имеет опыт в вопросах регулирования тарифов на товары, он все равно может отказаться от расширения спора на новые сферы, включая услуги и права интеллектуальной собственности.
- Министры торговли ЕС встретились 4 февраля в Варшаве для обсуждения угроз президента США. Чиновники, проинформированные о закрытых дискуссиях, заявили, что большинство высказались в поддержку карательных мер в случае необходимости.
- Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что хотел бы найти способ избежать введения пошлин, но добавил: «Если по нам ударят, мы решительно отреагируем». Шефчович отметил, что у блока большой дефицит в торговле с США в сфере услуг, хотя в торговле товарами наблюдается профицит.
- Некоторые государства-члены опасаются вести торговую войну, когда экономический рост настолько слаб. «Мы хотим деэскалации», – сказал дипломат ЕС, информированный о дискуссиях.
- Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил Financial Times, что, несмотря на ACI, ЕС, возможно, понадобятся более быстрые ответные меры. «Скорость – один из ключевых вопросов, мы должны быть готовы быстрее, чем в прошлый раз. Мы должны быть более сплоченными и более быстрыми».
- Дипломат блока заявил, что блок может действовать быстро в случае кризиса, добавив: «Посмотрите на нашу реакцию на российское вторжение в Украину или на пандемию COVID».
Контекст
Любые ответные меры должны быть пропорциональными, и Еврокомиссия должна будет предоставить доказательства вреда отраслям промышленности ЕС. Она также должна получить одобрение как минимум от 15 из 27 государств-членов. Консультации могут занять несколько недель.
В марте 2018 года Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. ЕС понадобилось три месяца, чтобы одобрить ответные меры на товары США на сумму €2,8 млрд.
В январе 2025 года Трамп заявил, что он введет пошлины в отношении ЕС, сославшись на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его крупный торговый дефицит в товарах. Он не сообщил подробностей о том, когда будут приняты меры и сможет ли блок договориться об отсрочке, как это сделали Канада и Мексика.
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