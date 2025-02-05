Торговая война. ЕС может нанести удар по американским техкомпаниям в ответ на пошлины Трампа – FT

Евросоюз планирует принять ограничительные меры против компаний Кремниевой долины, если президент США Дональд Трамп введет пошлины для блока, пишет Financial Times 5 февраля со ссылкой на источники. Решение может вовлечь сферу услуг в торговую войну.

Ключевые факты

Речь идет об использовании ЕС инструмента, разработанного в первый срок Трампа, который впоследствии использовался как сдерживающий фактор против Китая.

Инструмент разрешает исполнительному органу ЕС вводить ограничения на торговлю услугами, если он определит, что страна использует пошлины на товары для принуждения к изменению политики.

Вступивший в силу в 2023 году закон о взаимном признании (ACI) позволяет блоку выбирать из широкого спектра ответных мер, таких как отмена защиты прав интеллектуальной собственности или их коммерческой эксплуатации, например, загрузка программного обеспечения и потоковых сервисов.

Он также позволяет ЕС блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок для банковских, страховых и других финансовых групп.

Один из чиновников предупредил, что хотя ЕС и имеет опыт в вопросах регулирования тарифов на товары, он все равно может отказаться от расширения спора на новые сферы, включая услуги и права интеллектуальной собственности.

Министры торговли ЕС встретились 4 февраля в Варшаве для обсуждения угроз президента США. Чиновники, проинформированные о закрытых дискуссиях, заявили, что большинство высказались в поддержку карательных мер в случае необходимости.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что хотел бы найти способ избежать введения пошлин, но добавил: «Если по нам ударят, мы решительно отреагируем». Шефчович отметил, что у блока большой дефицит в торговле с США в сфере услуг, хотя в торговле товарами наблюдается профицит.

Некоторые государства-члены опасаются вести торговую войну, когда экономический рост настолько слаб. «Мы хотим деэскалации», – сказал дипломат ЕС, информированный о дискуссиях.

Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил Financial Times, что, несмотря на ACI, ЕС, возможно, понадобятся более быстрые ответные меры. «Скорость – один из ключевых вопросов, мы должны быть готовы быстрее, чем в прошлый раз. Мы должны быть более сплоченными и более быстрыми».

Дипломат блока заявил, что блок может действовать быстро в случае кризиса, добавив: «Посмотрите на нашу реакцию на российское вторжение в Украину или на пандемию COVID».

Контекст

Любые ответные меры должны быть пропорциональными, и Еврокомиссия должна будет предоставить доказательства вреда отраслям промышленности ЕС. Она также должна получить одобрение как минимум от 15 из 27 государств-членов. Консультации могут занять несколько недель.

В марте 2018 года Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. ЕС понадобилось три месяца, чтобы одобрить ответные меры на товары США на сумму €2,8 млрд.

В январе 2025 года Трамп заявил, что он введет пошлины в отношении ЕС, сославшись на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его крупный торговый дефицит в товарах. Он не сообщил подробностей о том, когда будут приняты меры и сможет ли блок договориться об отсрочке, как это сделали Канада и Мексика.