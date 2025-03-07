Трамп запропонував Ірану провести переговори щодо ядерної угоди

Ключові факти

«Я написав їм листа, в якому сказав: «Сподіваюся, ви підете на переговори, тому що якщо нам доведеться втрутитися військовим шляхом, це буде жахливо», – сказав Трамп в інтервʼю Fox Business News.

Пізніше він додав, що відправив листа «вчора» в інтервʼю, яке було зняте 6 березня.

Визнання Трампа прозвучало на тлі заяв Ізраїлю та США про те, що вони ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, що викликало побоювання військової конфронтації, оскільки Тегеран збагачує уран до рівня, близького до збройового, – чистоти, якої прагнуть лише ядерні держави.

Білий дім підтвердив коментарі Трампа, заявивши, що він надіслав листа лідерам Ірану з метою проведення переговорів щодо ядерної угоди.

«Я сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану, і я думаю, що вони хочуть отримати цей лист, – сказав Трамп. – Інша альтернатива – ми маємо щось зробити, бо не можна дозволити їм мати ядерну зброю».

Контекст

З того часу, як Трамп повернувся до Білого дому, його адміністрація постійно заявляла, що Ірану необхідно перешкодити отримати ядерну зброю. Однак у доповіді, опублікованій минулого місяця ядерним спостерігачем ООН, йдеться про те, що Іран прискорив виробництво урану, близького до збройового.

Перший термін повноважень Трампа був відзначений особливо складним періодом у відносинах із Тегераном. У 2018 році він в односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, що призвело до санкцій, які паралізували економіку.

Прискорене виробництво Іраном урану, близького до збройового, чинить ще більший тиск на Трампа, оскільки він неодноразово заявляв, що відкритий для переговорів із країною, а також дедалі частіше запроваджує санкції проти продажу іранської нафти в рамках своєї відновленої політики «максимального тиску».

У своїй промові в серпні 2024 року Хаменеї сказав, що відкритий для переговорів зі США, заявивши, що немає «ніякої шкоди» у взаємодії з «ворогом».

За даними Bloomberg, нещодавно Росія погодилася сприяти адміністрації Трампа у спілкуванні з Іраном, зокрема з таких питань, як ядерна програма. За їхніми джерелами, Трамп безпосередньо попросив про це президента Володимира Путіна в телефонній розмові в лютому, а високопосадовці його адміністрації обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії.