Президент США требует прекращения огня и угрожает новыми санкциями России, но Кремль делает ставку на дальнейшее наступление в Украине. Санкционное давление уже ударило по экономике, но Путин не готов поступиться четырьмя украинскими регионами. Выдержит ли Россия еще одну волну давления Запада? Главное из материала Reuters

Президент США Дональд Трамп выдвинул президенту России Владимиру Путину ультиматум. До пятницы, 8 августа, российский лидер должен согласиться на прекращение огня в войне против Украины. В случае отказа США введут новые санкции и установят пошлины в 100% для стран, покупающих российскую нефть, в первую очередь, для Китая и Индии.

Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму, пишет Reuters. Цель главы Кремля – четыре украинские региона – до сих пор остается неизменной. Решимость Путина продолжать войну объясняется его убеждением, что у России преимущество на фронте, сообщают Reuters анонимные источники из Кремля. Президент РФ также не верит в действенность новых санкций США после трех с половиной лет экономического давления.

Несмотря на риск испортить отношения с Белым домом и Западом, главным приоритетом остаются военные цели. Только после полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Путин готов пойти на переговоры.

Под прицелом ультиматума

Нынешний переговорный процесс между Украиной и Россией, в рамках которого их делегации встречались трижды с мая 2025 года, был попыткой России показать Трампу, что Путин не отказывается от мира. Но эти встречи носили скорее символический характер и ограничивались договоренностями об обмене пленными.

Российская делегация уже трижды встречалась с украинской в Турции с мая 2025 года. Пока результат переговоров – обмен пленными. Фото Getty Images

Россия настроена на долгосрочный мир, но позиции сторон остаются слишком отдаленными, добавляет Reuters. На прошлой неделе Путин назвал переговоры положительными. Сигналом потенциального сдвига стало сообщение о визите в Россию специального посланника Трампа Стива Виткоффа.

Дональд Трамп, ранее хваливший Путина и рассматривавший бизнес-соглашения с Россией, уже резче высказывается в его адрес. Он назвал «чепухой Путина» его объяснение войны и описал массированные удары по Киеву и другим городам как «отвратительные».

После этих атак премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала мир к максимальному давлению на Россию. Она подчеркнула, что крупнейший авиаудар в этом году, унесший жизни 31 человека, среди которых пятеро детей, стал ответом России на ультиматум Трампа.

Ловушка собственных амбиций

Путин обеспокоен ухудшением отношений с США и по-прежнему надеется на возобновление торговли с Западом, говорят Reuters анонимные источники. Он ценит отношения с Трампом и не хочет его раздражать. Из-за продвижения российских войск в Украине Путин не считает целесообразным завершать войну, прокомментировал Reuters анонимный собеседник. В Кремле убеждены, что ни армия, ни общество этого не поймут.

Военные действия до сих пор остаются для Путина приоритетом, несмотря на американские санкции. Фото Getty Images

«Мы знаем из его предыдущих текстов и заявлений, что он считает себя частью традиции противостояния Западу и остальному миру для защиты интересов России», – говорит аналитик Джеймс Роджерс, автор книги «Возвращение России», которая вскоре выйдет в свет.

Несмотря на желание не раздражать Трампа, главным приоритетом для Путина остаются военные цели. Второй анонимный источник Reuters добавил, что он не может позволить себе остановить войну только из-за требований Вашингтона.

Фантастический шанс

Угрозы Трампа новыми санкциями в Кремле считают болезненными, но не критическими. Там сомневаются, что он придерживается ультиматума, и указывают, что Китай вряд ли откажется от российской нефти, а пошлины могут только поднять цены.

Санкции уже ударили по экономике. Доходы от экспорта энергоносителей упали, иностранные инвестиции сократились на 63%, а $300 млрд активов российского Центробанка оставляют замороженными, пишет Reuters.

Ранее Вашингтон предлагал снять ограничения и фактически признать контроль России над оккупированными территориями в обмен на полное прекращение огня. Путин отказался. Анонимные источники Reuters называют это предложение «фантастическим шансом», но добавляют, что остановить войну сложнее, чем начать.

Уступки на бумаге

Россия не собирается останавливаться, пока летнее наступление дает результаты, подтвердил третий источник Reuters. Только в июле 2025 года Украина потеряла 502 км², а всего за последние три месяца – самые большие территории с начала 2025-го, пишет финский аналитический центр Black Bird Group. В настоящее время под оккупацией находится около пятой части страны.

Российские войска оккупировали 502 км² в июле 2025 года, по данным аналитического центра Black Bird Group Фото Getty Images

Генштаб РФ докладывает Путину, что украинский фронт может развалиться через два-три месяца. Но аналитики вашингтонского CSIS отмечают, что территориальные достижения России остаются относительно незначительными. С начала прошлого года она продвинулась только на 5000 км² – менее 1% территории Украины.

Украинские и западные военные источники подтверждают продвижение РФ, но добавляют: оно медленное и сопровождается большими потерями. Даже российские военные блогеры отмечают, что войска увязли на участках с выгодным для Украины рельефом и плотной застройкой.