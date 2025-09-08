Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время и встречи с европейскими лидерами в Белом доме. Об этом он заявил журналистам на авиабазе Andrews по возвращении из US Open в Нью-Йорке, пишет CNN 8 сентября.

Подробности

Трамп отметил, что разговор с Путиным состоится «очень скоро, в течение нескольких дней». Мы это сделаем. Мы разрешим ситуацию между Россией и Украиной», – подчеркнул он.

Кроме того, президент США намекнул на визиты европейских лидеров в Белый дом в начале недели, не уточняя имена.

Комментируя масштабную российскую воздушную атаку на Украину 7 сентября, Трамп выразил недовольство: «Я не в восторге от того, что там происходит. Я верю, что мы это устроим, но я не доволен этой войной».

Контекст

4 сентября состоялась встреча Коалиции желающих – неформальной группы союзников Украины под руководством Франции и Великобритании. В мероприятии, которое проходило в формате онлайн или офлайн, приняли участие лидеры более 30 стран. Основной темой обсуждения стала всесторонняя поддержка Украины – на суше, море, воздухе и киберпространстве, а также усиление санкционного давления на Россию. Подробнее об итогах встречи читайте по ссылке.

7 сентября Трамп заявил о готовности ввести вторую фазу санкций против России из-за войны в Украине. Ранее он неоднократно угрожал Москве новыми ограничениями, но воздерживался от их введения. На вопрос журналиста в Белом доме о переходе к «второй фазе» санкций Трамп ответил утвердительно, но не раскрыл деталей.