Президент США Дональд Трамп анонсував переговори з президентом Росії Володимиром Путіним «найближчим часом» та зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі. Про це він заявив журналістам на авіабазі Andrews після повернення з US Open у Нью-Йорку, пише CNN 8 вересня.

Деталі

Трамп зазначив, що розмова з Путіним відбудеться «дуже скоро, протягом кількох днів». «Ми це зробимо. Ми вирішимо ситуацію між Росією та Україною», – наголосив він.

Крім того, президент США натякнув на візити європейських лідерів до Білого дому на початку тижня, не уточнюючи імен.

Коментуючи масштабну російську повітряну атаку на Україну 7 вересня, Трамп висловив невдоволення: «Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це владнаємо, але я не задоволений цією війною».

Контекст

4 вересня відбулася зустріч Коаліції охочих – неформальної групи союзників України під керівництвом Франції та Великої Британії. У заході, що проходив у форматі онлайн або офлайн, взяли участь лідери понад 30 країн. Основною темою обговорення стала всебічна підтримка України – на суші, морі, у повітрі та в кіберпросторі, а також посилення санкційного тиску на Росію. Детальніше про підсумки зустрічі читайте за посиланням.

7 вересня Трамп заявив про готовність запровадити другу фазу санкцій проти Росії через війну в Україні. Раніше він неодноразово погрожував Москві новими обмеженнями, але утримувався від їх введення. На запитання журналіста в Білому домі про перехід до «другої фази» санкцій, Трамп відповів ствердно, але не розкрив деталей.