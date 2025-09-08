Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп заявив, що поговорить із Путіним «найближчим часом» та анонсував візит європейських лідерів до Білого дому

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп анонсував переговори з президентом Росії Володимиром Путіним «найближчим часом» та зустрічі з європейськими лідерами в Білому домі. Про це він заявив журналістам на авіабазі Andrews після повернення з US Open у Нью-Йорку, пише CNN 8 вересня.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Трамп зазначив, що розмова з Путіним відбудеться «дуже скоро, протягом кількох днів». «Ми це зробимо. Ми вирішимо ситуацію між Росією та Україною», – наголосив він.
  • Крім того, президент США натякнув на візити європейських лідерів до Білого дому на початку тижня, не уточнюючи імен.
  • Коментуючи масштабну російську повітряну атаку на Україну 7 вересня, Трамп висловив невдоволення: «Я не в захваті від того, що там відбувається. Я вірю, що ми це владнаємо, але я не задоволений цією війною».

Контекст 

4 вересня відбулася зустріч Коаліції охочих – неформальної групи союзників України під керівництвом Франції та Великої Британії. У заході, що проходив у форматі онлайн або офлайн, взяли участь лідери понад 30 країн. Основною темою обговорення стала всебічна підтримка України – на суші, морі, у повітрі та в кіберпросторі, а також посилення санкційного тиску на Росію. Детальніше про підсумки зустрічі читайте за посиланням.

7 вересня Трамп заявив про готовність запровадити другу фазу санкцій проти Росії через війну в Україні. Раніше він неодноразово погрожував Москві новими обмеженнями, але утримувався від їх введення. На запитання журналіста в Білому домі про перехід до «другої фази» санкцій, Трамп відповів ствердно, але не розкрив деталей.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні