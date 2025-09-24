Отношения между Украиной и США стали более близкими, а сотрудничество, в частности разведывательное, гораздо усилилось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News. В то же время президент отметил, что давления, оказываемого союзниками на Россию, мало для завершения конфликта.
Подробности
- Отношения с Трампом. Зеленский отметил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом стали гораздо ближе. «Я думаю, что у нас лучше отношения, чем раньше. Хорошо, что у нас часто проходят телефонные звонки и встречи», – сказал Зеленский. Он добавил, что ложь Путина повлияла на позицию Трампа, что способствовало сближению Украины и США. По словам Зеленского, их оценки ситуации на фронте совпадают, что помогает принимать эффективные решения.
- Усиление разведывательного сотрудничества. Зеленский подчеркнул, что разведывательное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном достигло нового уровня. «Это важный фактор для принятия эффективных решений на поле боя», – отметил президент. Он также отметил успешные операции украинской армии, в частности деоккупации 360 кв. км в сентябре, что, по его словам, небольшая, но важная победа.
- Поддержка Трампа и позиция по территориям. Зеленский положительно оценил заявление Трампа в Truth Social о возможности Украины вернуть все оккупированные территории при поддержке Европы и НАТО. «Немного удивило, но приятно. Он показал, что хочет поддерживать Украину до конца», – сказал президент. В то же время Зеленский подчеркнул, что уступки по территориям недопустимы: «Мы не можем «обменивать» территории – это несправедливо. Если ему что-нибудь отдать, он продолжит дальше».
- Недостаточное давление на Россию. Зеленский высказал мнение, что давления на Россию только со стороны Европы мало. «Мы рассчитываем на новые санкции США против Путина, энергетики, банковской системы», – отметил он. Президент также подверг критике использование Путиным дипломатических встреч, в частности с Трампом, для пропаганды в России, что не способствует завершению войны.
- Переговоры и позиции Путина. Говоря о возможности переговоров, Зеленский заявил, что Путин избегает прямых встреч, поскольку опасается конкретных результатов. «Мы предлагали разные нейтральные страны: Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, Австрию, Швейцарию. Мы готовы», – подчеркнул он. В то же время украинский президент отметил, что Путин не желает завершать войну, несмотря на его публичные заявления.
- Вызовы войны и внутренние реформы. Отвечая на вопрос о продолжительности войны, Зеленский признал, что она длится уже 43 месяца, но Украина продолжает борьбу за независимость. «Нам тяжело, но мы боремся за свою землю», – сказал он. Что касается критики о коррупции и отсутствии выборов, президент подчеркнул, что антикоррупционные реформы продолжаются, а выборы возможны только в условиях безопасности.
Контекст
23 сентября, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Дональд Трамп подверг резкой критике страны, продолжающие покупать энергоресурсы в России, и пригрозил РФ введением «жестких тарифов». Он также призвал другие государства присоединиться к этим мерам. Кроме того, вместе с президентом Зеленским Трамп провел краткую пресс-конференцию, где поддержал идею, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство членов Альянса.
