Отношения между Украиной и США стали более близкими, а сотрудничество, в частности разведывательное, гораздо усилилось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News. В то же время президент отметил, что давления, оказываемого союзниками на Россию, мало для завершения конфликта.