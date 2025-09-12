Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо президента Росії Володимира Путіна «стрімко вичерпується», і Росію можуть очікувати нові санкції, спрямовані на фінансовий та енергетичний сектори економіки. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News 12 вересня.

Деталі

«Моє терпіння закінчується, і дуже швидко», – зазначив Трамп. Він заявив, що розглядає запровадження жорстких санкцій, які торкнуться банків і нафтового сектору, а також введення додаткових мит.

Трамп нагадав, що раніше США підвищили торговельні мита для Індії, яка стала ключовим покупцем російської нафти, що спричинило напруження у відносинах з цією країною.

Президент США сказав, що сумнівається в готовності Росії до переговорів та зауважив, що президент Володимир Зеленський теж не поспішав із переговорами. «Для танго потрібні двоє. Дивно, але коли Путін готовий, Зеленський не хоче. Коли Зеленський готовий, Путін вагається», – сказав він.

Контекст

За даними Politico, європейські лідери переконали Трампа, що Путін не налаштований завершувати війну. «Нарешті Трамп на нашому боці», – процитував видання дипломат ЄС. Хоча Трампа вдалося схилити до посилення тиску на Кремль, між США та ЄС залишаються розбіжності щодо методів.

Адміністрація Трампа пропонує Євросоюзу спільно запровадити 100-відсоткові мита на країни, які купують російські енергоносії, тоді як у Брюсселі вважають за краще зосередитися на санкціях проти окремих банків і компаній. США також пропонують G7 встановити мита на покупців російської нафти, обмежити експорт та імпорт, щоб скоротити доходи Кремля і запобігти передачі технологій подвійного призначення.

Крім того, Вашингтон закликає Європу розпочати конфіскацію заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. Наразі в ЄС заморожено близько €200 млрд російських суверенних активів, з яких використовується лише прибуток від інвестування. США пропонують поетапно задіяти основну суму цих резервів.