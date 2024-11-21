Продолжаются экспертизы российской ракеты, которая по характеристикам межконтинентальная баллистическая – Зеленский

Россия атаковала Украину новой ракетой, все характеристики которой указывают на то, что она была межконтинентальной баллистической, сообщил президент Владимир Зеленский 21 ноября. Он добавил, что экспертизы продолжаются.

Ключевые факты

«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину в качестве полигона», – сказал он в видеообращении.

По словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин боится, «когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой».

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что Путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом. «Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось – стратегия «мир через силу» продолжает работать», – отметил он.

В МИДе подчеркнули, что утренний удар РФ по Днепру доказывает, что Россия не стремится к миру, а наоборот, прилагает все усилия для расширения войны.

Контекст

В четверг, 21 ноября, с 5:00 до 7:00 российские войска атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов, в частности, запустив межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки поврежден центр реабилитации лиц с инвалидностью и промышленный объект, пострадали два человека.

По данным Defence Express, Россия могла применить баллистическую ракету «Рубеж», являющуюся потенциальным носителем ядерного заряда. Накануне, 20 ноября, в украинском медиапространстве активно распространилась непроверенная информация, что РФ планирует осуществить тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.