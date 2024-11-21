Росія атакувала Дніпро міжконтитентальною балістичною ракетою, є постраждалі та руйнування (оновлюється)

У четверг, 21 листопада, з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, вперше застосувавши міжконтитентальну балістичну ракету, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У результаті атаки було пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.

Ключові факти

По Дніпру Росія запустила міжконтитентальну балістичну ракету (із Астраханської області РФ), аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із Тамбовської області) і сім крилатих ракет Х-101 (Волгоградська область).

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі, центру реабілітації для людей з інвалідністю, двох приватних будинків, також є руйнування у гаражному кооперативі.

Станом на 10:20 відомо, що внаслідок атаки постраждали дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, 42-річна жінка – госпіталізована.

На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби. Нацполіція приймає заяви про пошкодження майна.

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Контекст

У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України. Загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Чим особлива ця атака і чому імпорт електроенергії не допоможе Одещині, яка постраждала найбільше – читайте тут.

18 листопада армія РФ атакувала житловий район Одеси, використавши балістичну ракету «Іскандер-М». Удар стався по житловому району: пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.

Ввечері 18 листопада, близько 23:20 Росія безпілотником атакувала гуртожиток одного з навчальних закладів у місті Глухів Сумської області.

20 листопада посольство США в Україні попередило про можливу потужну атаку на Україну з боку РФ. З міркувань безпеки американське посольство, а також низка дипустанов інших країн були зачинені. У ЦПД при РНБО заявили, що Росія прагне розхитати панічні настрої в Україні на тлі заяв посольств про закриття.