«Укрэнерго» дополнительно усилило графики отключений электроэнергии (обновлено)

В четверг, 21 ноября, меры по ограничению потребления были усилены в большинстве областей, сообщает «Укрэнерго». Причина более жестких графиков – повреждение линий передачи в результате российских обстрелов. Обновлено. В 14:00 НЭК объявила о введении трех очередей отключений, вместо двух, о которых было объявлено утром.

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 10 массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.