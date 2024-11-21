Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Укрэнерго» дополнительно усилило графики отключений электроэнергии (обновлено)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В четверг, 21 ноября, меры по ограничению потребления были усилены в большинстве областей, сообщает «Укрэнерго». Причина более жестких графиков – повреждение линий передачи в результате российских обстрелов. Обновлено. В 14:00 НЭК объявила о введении трех очередей отключений, вместо двух, о которых было объявлено утром.

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 10 массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключевые факты

  • С утра усиленные ограничения потребления были введены в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.
  • В частности, с 8:00 до 19:00 должны были действовать две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 одна очередь.
  • Энергетики уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное Россией оборудование.
  • Обновлено. В 14:00 «Укрэнерго» объявило, что в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления.
  • В частности, с 14:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений, а с 19:00 до 22:00 одна очередь.

Контекст

С октября 2022 года по сентябрь 2024-го объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

С сентября 2022 по сентябрь 2024-го Россия осуществила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины, свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group.

В ночь на 17 ноября 2024 года РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины.

Вражеские ракеты массированно атаковали энергосистему Украины: объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. «Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий», – отметил он.

В результате ракетной атаки повреждены несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Из-за обстрелов АЭС уменьшили производство электроэнергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине