«Укрэнерго» дополнительно усилило графики отключений электроэнергии (обновлено)

В четверг, 21 ноября, меры по ограничению потребления были усилены в большинстве областей, сообщает «Укрэнерго». Причина более жестких графиков – повреждение линий передачи в результате российских обстрелов. Обновлено. В 14:00 НЭК объявила о введении трех очередей отключений, вместо двух, о которых было объявлено утром.
Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 10 массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.
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Ключевые факты
- С утра усиленные ограничения потребления были введены в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.
- В частности, с 8:00 до 19:00 должны были действовать две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 одна очередь.
- Энергетики уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное Россией оборудование.
- Обновлено. В 14:00 «Укрэнерго» объявило, что в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления.
- В частности, с 14:00 до 19:00 будут действовать три очереди отключений, а с 19:00 до 22:00 одна очередь.
Контекст
С октября 2022 года по сентябрь 2024-го объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
С сентября 2022 по сентябрь 2024-го Россия осуществила 25 массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины, свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group.
В ночь на 17 ноября 2024 года РФ нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины.
Вражеские ракеты массированно атаковали энергосистему Украины: объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. «Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий», – отметил он.
В результате ракетной атаки повреждены несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Из-за обстрелов АЭС уменьшили производство электроэнергии, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
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