Тривають експертизи російської ракети, яка за характеристиками є міжконтинентальною балістичною – Зеленський

Росія атакувала Україну новою ракетою, всі характеристики якої вказують, що вона була міжконтинентальною балістичною, повідомив президент Володимир Зеленський 21 листопада. Він додав, що експертизи ще тривають.
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Ключові факти
- «Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон», – сказав він у відеозверненні.
- За словами Зеленського, президент РФ Володимир Путін боїться, «коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною».
- Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко вважає, що Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом. «Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося – стратегія «мир через силу» продовжує працювати», – зазначив він.
- У МЗС наголосили, що ранковий удар РФ по Дніпру доводить, що Росія не прагне миру, а навпаки, докладає всіх зусиль для розширення війни.
Контекст
У четверг, 21 листопада, з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У результаті атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.
За даними Defence Express, Росія могла застосувати балістичну ракету «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду. Напередодні, 20 листопада, в українському медіапросторі активно поширилась неперевірена інформація, що РФ планує здійснити тестовий пуск балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубеж» з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області.
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