Тривають експертизи російської ракети, яка за характеристиками є міжконтинентальною балістичною – Зеленський

Росія атакувала Україну новою ракетою, всі характеристики якої вказують, що вона була міжконтинентальною балістичною, повідомив президент Володимир Зеленський 21 листопада. Він додав, що експертизи ще тривають.

Ключові факти

«Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон», – сказав він у відеозверненні.

За словами Зеленського, президент РФ Володимир Путін боїться, «коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною».

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко вважає, що Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом. «Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося – стратегія «мир через силу» продовжує працювати», – зазначив він.

У МЗС наголосили, що ранковий удар РФ по Дніпру доводить, що Росія не прагне миру, а навпаки, докладає всіх зусиль для розширення війни.

Контекст

У четверг, 21 листопада, з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У результаті атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.

За даними Defence Express, Росія могла застосувати балістичну ракету «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду. Напередодні, 20 листопада, в українському медіапросторі активно поширилась неперевірена інформація, що РФ планує здійснити тестовий пуск балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубеж» з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області.