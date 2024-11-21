Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Тривають експертизи російської ракети, яка за характеристиками є міжконтинентальною балістичною – Зеленський

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Росія атакувала Україну новою ракетою, всі характеристики якої вказують, що вона була міжконтинентальною балістичною, повідомив президент Володимир Зеленський 21 листопада. Він додав, що експертизи ще тривають.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключові факти

  • «Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон», – сказав він у відеозверненні.
  • За словами Зеленського, президент РФ Володимир Путін боїться, «коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною».
  • Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко вважає, що Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом. «Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося – стратегія «мир через силу» продовжує працювати», – зазначив він.
  • У МЗС наголосили, що ранковий удар РФ по Дніпру доводить, що Росія не прагне миру, а навпаки, докладає всіх зусиль для розширення війни.

Контекст

У четверг, 21 листопада, з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

У результаті атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.

За даними Defence Express, Росія могла застосувати балістичну ракету «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду. Напередодні, 20 листопада, в українському медіапросторі активно поширилась неперевірена інформація, що РФ планує здійснити тестовий пуск балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубеж» з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні