Комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 1 грудня ухвалила рішення про початок поетапного відкриття ТОК Gulliver. Це стало можливим після усунення причин, що призвели до виникнення надзвичайної ситуації, йдеться у повідомленні держбанку.

За результатами ремонтно-відновлювальних робіт та тестування обладнання профільними підрядниками комісія ухвалила рішення про відкриття окремих частин комплексу, а саме двох поверхів його торгово-розважальної частини.

1 грудня відновило роботу відділення Ощадбанку, яке знаходиться в ТОК Gulliver.

12 грудня для відвідувачів відкриють доступ до торговельних площ першого та мінус першого поверхів. Цю дату визначили після попередніх перемовин з орендарями, зазначив Ощадбанк.

Про точний перелік магазинів, які відчинять двері для клієнтів 12 грудня, було повідомлено додатково.

Про терміни відкриття інших поверхів та офісної частини ТОК Gulliver рішення будуть ухвалюватись у міру подальшої ліквідації причин можливого настання надзвичайної ситуації – «наслідків умисного псування та недбалого ставлення до інженерних систем комплексу з боку попереднього власника», йдеться у повідомленні.

Власником Gulliver вважають бізнесмена Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу була компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Підготовку до стягнення Gulliver банки почали в листопаді 2024-го, сама процедура стартувала в березні 2025-го.

Gulliver передали у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. В майбутньому держбанки виставлять ТОК на продаж.

Компанія «Три О» 28 липня заявила, що «вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив», ідеться в пресрелізі.

З 30 жовтня Gulliver закрили. Зокрема не працюють торгова частина та частина офісних площ. Офісна вежа А відкрита для орендарів.

Як зазначають в Ощадбанку, після реєстрації права власності за держбанками колишній власник перешкоджає передачі критично важливих систем комплексу, зокрема диспетчеризації, енергопостачання, охоронних систем та технічної документації. Через це з’явилися загрози безпеці відвідувачів та орендарів, порушуються бізнес-процеси.

Компанія «Три О» заявила, що Gulliver було зупинено не через аварії чи техногенні загрози, а за рішенням Ощадбанку. «Три О» оскаржує в суді державну реєстрацію права власності на об’єкт.