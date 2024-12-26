Центробанк Турции впервые за два года снизил процентные ставки

Центральный банк Турции впервые за два года снизил процентные ставки на фоне признаков замедления инфляции, пишет Bloomberg .

Подробности

Комитет по денежно-кредитной политике центробанка под руководством Фатиха Карахана снизил недельную ставку репо до 47,5% с 50%. Это решение было принято после восьмимесячного периода сохранения ставки на прежнем уровне.

Комитет сузил так называемый коридор ставок с 600 до 300 пунктов, что инвесторы расценили как «ястребиный» сигнал, отметило издание.

Монетарные власти объяснили, что принятое решение не означает, что ставки будут продолжать снижаться на предстоящих заседаниях. Комитет будет принимать решение осторожно на каждом заседании, «фокусируясь на перспективах инфляции». Банк отметил понижение базового тренда инфляции в последний месяц года и замедление внутреннего спроса.

Курс лиры оставался относительно стабильным после решения центробанка, торгуясь на 0,1% ниже на уровне 35,2387 за доллар по состоянию на 14:15 в Стамбуле. Индекс Borsa Istanbul 100 вырос на 1% после кратковременного роста. В то же время тренд снижения доходности турецких государственных облигаций продолжился.

Контекст

Потребительские цены в Турции в ноябре выросли на 47,09% в годовом выражении. По данным статистического института страны (Turkstat), темпы роста замедлились по сравнению с 48,58% в октябре и были минимальными с июня 2023 года. Ослабление инфляции отмечено по итогам шестого месяца подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное замедление роста потребительских цен – до 46,6%.

Центробанк Турции удерживал ключевую ставку на уровне 50% с марта этого года. Еще в июне 2023 года ставка находилась на уровне 8,5%.