Центробанк Туреччини вперше за два роки знизив процентні ставки

Центральний банк Туреччини вперше за два роки знизив процентні ставки на тлі ознак уповільнення інфляції, пише Bloomberg . Банк заявив, що подальші кроки з помʼякшення політики залежатимуть від даних щодо цін.

Деталі

Комітет із грошово-кредитної політики центробанку під керівництвом Фатіха Карахана знизив тижневу ставку репо до 47,5% із 50%. Це рішення було ухвалено після восьмимісячного періоду збереження ставки на колишньому рівні.

Комітет звузив так званий коридор ставок з 600 до 300 пунктів, що інвестори розцінили як «яструбиний» сигнал, зазначило видання.

Монетарна влада пояснила, що ухвалене рішення не означає, що ставки продовжуватимуть знижуватися на майбутніх засіданнях. Комітет ухвалюватиме рішення обережно, на кожному засіданні, «фокусуючись на перспективах інфляції». Банк відзначив зниження базового тренду інфляції в останній місяць року і уповільнення внутрішнього попиту.

Курс ліри залишався відносно стабільним після рішення центробанку, торгуючись на 0,1% нижче на рівні 35,2387 за долар станом на 14:15 у Стамбулі. Індекс Borsa Istanbul 100 виріс на 1% після короткочасного зростання раніше. Водночас тренд зниження прибутковості турецьких державних облігацій продовжився.

Контекст

Споживчі ціни у Туреччині в листопаді зросли на 47,09% у річному вираженні. За даними статистичного інституту країни (Turkstat), темпи зростання сповільнилися порівняно з 48,58% у жовтні та були мінімальними з червня 2023 року. Послаблення інфляції відзначено за підсумками шостого місяця поспіль.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав ще суттєвіше уповільнення зростання споживчих цін – до 46,6%.

Центробанк Туреччини утримував ключову ставку на рівні 50% із березня цього року. Ще у червні 2023 року ставка перебувала на рівні 8,5%.