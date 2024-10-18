Цена на золото установила новый рекорд

В пятницу, 18 октября, цены на золото обновили рекорд, продолжая многолетний «бычий» тренд, инвесторы – в поисках «тихой гавани», пишет FT .

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Спотовые цены на золото выросли на 0,5%, до $2706 за тройскую унцию, в начале торгов в Азии, впервые превысив отметку в $2700.

Цены на золото растут с конца 2022 года, постоянно достигая новых исторических максимумов, поскольку инфляция и геополитическая неопределенность увеличили спрос на драгоценный металл.

Цены на биткоин, который некоторые инвесторы считают подобным золоту инструментом хеджирования, также выросли, набрав 1,8%, до $68 125 за монету.

Контекст

С начала года драгметалл подорожал почти на четверть.

Золото представляет собой привлекательную инвестицию в периоды политической и экономической неопределенности. Половина мирового потребления золота приходится на ювелирные изделия, 40% – на инвестиции и 10% – на промышленность.

Самые крупные производители золота – Китай, Австралия, США, Южная Африка, Россия, Перу и Индонезия. Самыми крупными потребителями золотых ювелирных изделий являются Индия, Китай, США, Турция, Саудовская Аравия, РФ и ОАЭ.