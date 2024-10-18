Ціна на золото встановила новий рекорд

У пʼятницю,18 жовтня, ціни на золото оновили рекорд, продовжуючи багаторічний «бичачий» тренд, інвестори – у пошуках «тихої гавані», пише FT .

Деталі

Спотові ціни на золото зросли на 0,5%, до $2706 за тройську унцію, на початку торгів в Азії, вперше перевищивши позначку в $2700.

Ціни на золото зростають з кінця 2022 року, постійно досягаючи нових історичних максимумів, оскільки інфляція й геополітична невизначеність збільшили попит на дорогоцінний метал.

Ціни на біткоїн, який деякі інвестори вважають подібним до золота інструментом хеджування, також зросли, набравши 1,8%, до $68 125 за монету.

Контекст

З початку року дорогоцінний метал подорожчав майже на чверть.

Золото є привабливою інвестицією в періоди політичної та економічної невизначеності. Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість.

Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.