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Ціна на золото встановила новий рекорд

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У пʼятницю,18 жовтня, ціни на золото оновили рекорд, продовжуючи багаторічний «бичачий» тренд, інвестори – у пошуках «тихої гавані», пише FT

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Деталі

  • Спотові ціни на золото зросли на 0,5%, до $2706 за тройську унцію, на початку торгів в Азії, вперше перевищивши позначку в $2700.
  • Ціни на золото зростають з кінця 2022 року, постійно досягаючи нових історичних максимумів, оскільки інфляція й геополітична невизначеність збільшили попит на дорогоцінний метал. 
  • Ціни на біткоїн, який деякі інвестори вважають подібним до золота інструментом хеджування, також зросли, набравши 1,8%, до $68 125 за монету.

Контекст

З початку року дорогоцінний метал подорожчав майже на чверть. 

Золото є привабливою інвестицією в періоди політичної та економічної невизначеності. Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість. 

Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.

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