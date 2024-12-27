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Турецкая Baykar покупает итальянскую аэрокосмическую Piaggio Aerospace. Власти Италии называют ее «стратегическим активом»

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Турецкая Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi получила разрешение от итальянских регуляторов на приобретение компании Piaggio Aerospace, которая находится в тяжелой финансовой ситуации. Об этом 27 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на министерство индустрии Италии. Детали сделки не разглашаются.

Piaggio Aerospace – важная компания для итальянской аэрокосмической отрасли, ее сохранение является приоритетом для правительства Италии.

Подробности

  • Piaggio Aerospace, ранее известная как Piaggio Aero Industries SpA, занимается проектированием и производством самолетов и авиационных двигателей для военного и гражданского применения. Компания продается уже много лет и с 2018-го находится под «специальным управлением», назначенным правительством страны, из-за долгов и сложной финансовой ситуации.
  • Министр промышленности Италии Адольфо Урсо назвал компанию «стратегическим активом для страны» и заявил, что власти рассчитывают на ее перезапуск «с четким и амбициозным промышленным видением».

Контекст

Piaggio Aerospace состоит из двух подразделений: Piaggio Aero и Piaggio Aviation. Несмотря на финансовые трудности, у компании есть портфель заказов на сумму более $600 млн, что свидетельствует об интересе к ее продукции, в частности к самолетам P.180 Avanti Evo.

Baykar Makina – турецкая авиастроительная компания, основанная в 1984 году предпринимателем Оздемиром Байрактаром. Она прошла путь от начального производства автомобильных деталей до лидера в глобальной индустрии БПЛА, имея в своем штате 1600 человек. В настоящее время компания является одним из ведущих экспортеров Турции, продавая дроны в десятки стран. Технический директор компании Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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