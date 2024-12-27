Турецкая Baykar покупает итальянскую аэрокосмическую Piaggio Aerospace. Власти Италии называют ее «стратегическим активом»

Турецкая Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi получила разрешение от итальянских регуляторов на приобретение компании Piaggio Aerospace, которая находится в тяжелой финансовой ситуации. Об этом 27 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на министерство индустрии Италии. Детали сделки не разглашаются.

Piaggio Aerospace – важная компания для итальянской аэрокосмической отрасли, ее сохранение является приоритетом для правительства Италии.