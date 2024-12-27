Турецкая Baykar покупает итальянскую аэрокосмическую Piaggio Aerospace. Власти Италии называют ее «стратегическим активом»

Турецкая Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi получила разрешение от итальянских регуляторов на приобретение компании Piaggio Aerospace, которая находится в тяжелой финансовой ситуации. Об этом 27 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на министерство индустрии Италии. Детали сделки не разглашаются.
Piaggio Aerospace – важная компания для итальянской аэрокосмической отрасли, ее сохранение является приоритетом для правительства Италии.
Подробности
- Piaggio Aerospace, ранее известная как Piaggio Aero Industries SpA, занимается проектированием и производством самолетов и авиационных двигателей для военного и гражданского применения. Компания продается уже много лет и с 2018-го находится под «специальным управлением», назначенным правительством страны, из-за долгов и сложной финансовой ситуации.
- Министр промышленности Италии Адольфо Урсо назвал компанию «стратегическим активом для страны» и заявил, что власти рассчитывают на ее перезапуск «с четким и амбициозным промышленным видением».
Контекст
Piaggio Aerospace состоит из двух подразделений: Piaggio Aero и Piaggio Aviation. Несмотря на финансовые трудности, у компании есть портфель заказов на сумму более $600 млн, что свидетельствует об интересе к ее продукции, в частности к самолетам P.180 Avanti Evo.
Baykar Makina – турецкая авиастроительная компания, основанная в 1984 году предпринимателем Оздемиром Байрактаром. Она прошла путь от начального производства автомобильных деталей до лидера в глобальной индустрии БПЛА, имея в своем штате 1600 человек. В настоящее время компания является одним из ведущих экспортеров Турции, продавая дроны в десятки стран. Технический директор компании Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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