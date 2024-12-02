Производитель дронов Helsing стал одним из самых дорогих стартапов Европы на фоне войны в Украине.

Стартап Helsing с оценкой в €5 млрд стал одним из самых дорогих в Европе благодаря росту спроса на БпЛА и программное обеспечение для дронов и истребителей на фоне войны в Украине, пишет Bloomberg 2 декабря. Helsing выходит на рынок ударных БпЛА, ожидая, что потенциальное сокращение помощи Украине со стороны США будет способствовать росту спроса на их продукцию.
Подробности
- Компания разработала ударный дрон HX-2, способный нести боеприпасы и ориентироваться без помощи пилота или GPS.
- В компании заявили, что соединение этих дронов через программное обеспечение с другими видами вооружений, в частности танками и артиллерийскими системами, «сможет создать уровень сдерживания, который на данный момент невозможен».
- Выход Helsing на рынок ударных дронов сделал ее одним из наиболее финансируемых стартапов в этой сфере. НАТО.
- Стартап планирует производить десятки тысяч дронов HX-2 ежегодно, предлагая их по более выгодным ценам, чем аналоги на рынке.
- Helsing не разглашает конкретные цели производства или цены, но подчеркнул, что устройства будут производиться без китайских компонентов.
Контекст
Стартап Helsing был основан в 2021 году Торстеном Рейлом, Никласом Кёлером и Гундбертом Шерфом. С тех пор компания привлекла €770 млн от инвесторов, включая фонд основателя Spotify Даниэля Эка.
У Helsing есть офисы в Мюнхене, Париже и Лондоне, а этим летом открыл базу в Эстонии для усиления обороны восточного фланга НАТО. Стартап хранит в секрете много деталей своих технологий и продаж.
Компания подписала соглашения с Airbus SE и Saab AB, в частности контракт на модернизацию Eurofighter, разрабатывая систему искусственного интеллекта для анализа радарных данных и улучшения возможностей разведки и защиты истребителя.
18 ноября этого года стало известно, что Германия предоставит Украине 4000 дронов, управляемых искусственным интеллектом.
Дроны, производимые компанией Helsing, способны обходить электронную защиту противника и имеют большую дальность, чем обычные дроны-камикадзе. Немецкое правительство заключило контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих беспилотников.
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