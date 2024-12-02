Производитель дронов Helsing стал одним из самых дорогих стартапов Европы на фоне войны в Украине.

Стартап Helsing с оценкой в €5 млрд стал одним из самых дорогих в Европе благодаря росту спроса на БпЛА и программное обеспечение для дронов и истребителей на фоне войны в Украине, пишет Bloomberg 2 декабря. Helsing выходит на рынок ударных БпЛА, ожидая, что потенциальное сокращение помощи Украине со стороны США будет способствовать росту спроса на их продукцию.

Подробности

Компания разработала ударный дрон HX-2, способный нести боеприпасы и ориентироваться без помощи пилота или GPS.

В компании заявили, что соединение этих дронов через программное обеспечение с другими видами вооружений, в частности танками и артиллерийскими системами, «сможет создать уровень сдерживания, который на данный момент невозможен».

Выход Helsing на рынок ударных дронов сделал ее одним из наиболее финансируемых стартапов в этой сфере. НАТО.

Стартап планирует производить десятки тысяч дронов HX-2 ежегодно, предлагая их по более выгодным ценам, чем аналоги на рынке.

Helsing не разглашает конкретные цели производства или цены, но подчеркнул, что устройства будут производиться без китайских компонентов.

Контекст

Стартап Helsing был основан в 2021 году Торстеном Рейлом, Никласом Кёлером и Гундбертом Шерфом. С тех пор компания привлекла €770 млн от инвесторов, включая фонд основателя Spotify Даниэля Эка.

У Helsing есть офисы в Мюнхене, Париже и Лондоне, а этим летом открыл базу в Эстонии для усиления обороны восточного фланга НАТО. Стартап хранит в секрете много деталей своих технологий и продаж.

Компания подписала соглашения с Airbus SE и Saab AB, в частности контракт на модернизацию Eurofighter, разрабатывая систему искусственного интеллекта для анализа радарных данных и улучшения возможностей разведки и защиты истребителя.

18 ноября этого года стало известно, что Германия предоставит Украине 4000 дронов, управляемых искусственным интеллектом.

Дроны, производимые компанией Helsing, способны обходить электронную защиту противника и имеют большую дальность, чем обычные дроны-камикадзе. Немецкое правительство заключило контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих беспилотников.