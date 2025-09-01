За летний сезон 2025 года «Join UP! Украина» отправила на отдых более 236 000 клиентов по сравнению с 139 000 годом ранее. Украинцы снова планируют заранее – в августе появилось бронирование на лето 2026-го, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ключевые факты

Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, Греция, Болгария и Черногория, отмечают в «Join UP! Украина». Стоимость авиатуров в Египет выросла на 7% на июль 2025-го по сравнению со стоимостью в предыдущем году в этот период, в Турцию – на 13%, в Грецию – на 4%, в Черногорию снизилась на 1%.

в Египет выросла на 7% на июль 2025-го по сравнению со стоимостью в предыдущем году в этот период, в Турцию – на 13%, в Грецию – на 4%, в Черногорию снизилась на 1%. Чаще украинцы летали через аэропорты Кишинева в Молдове (55%), Жешува (12%) и Варшавы (5%) в Польше.

Автобусные туры остаются одним из самых стабильных путешествий для украинцев во время войны. В 2025-м наибольший рост спроса пришелся на направление Болгарии – доступно по цене и удобной логистике, с выездом в том числе из прифронтовых городов. В топе также Черногория, Греция и Турция.

Стоимость автобусных туров в Черногорию выросла на 57% на июль 2025-го по сравнению с предыдущим годом, в Болгарию – на 13%, в Турцию – упала на 6%.

в Черногорию выросла на 57% на июль 2025-го по сравнению с предыдущим годом, в Болгарию – на 13%, в Турцию – упала на 6%. В Украине самый большой спрос этим летом среди клиентов «Join UP! Украина» пришелся на Карпаты и популярные курорты Запада Украины – Трускавец, Поляна, Сходница и Закарпатье. Средний чек на внутренние туры в 2025 году вырос примерно на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Спрос на Одессу и Одесскую область остался ниже довоенного уровня из-за ограничений безопасности и повышения цен на гостиницы.

«Количество туристов выросло более чем на 70% по сравнению с прошлым годом, впрочем, общие объемы еще не достигают довоенного уровня», – говорит управляющий директор «Join UP! Украина» Ирина Мосулезная. По ее словам, популярны семейные поездки, также увеличилось количество заказов от военных.

Контекст

В новогоднем сезоне 2024–2025 украинцы выбирали для путешествий Египет, Дубай и ОАЭ.

За последние три года «Join UP! Украина» вышел на восемь новых рынков, помимо Украины и Молдовы. Агентство работает в Польше, странах Балтии, Румынии, Казахстане, вскоре стартует – в Чехии и Словакии.

Туроператор Join UP! работает в Украине с 2010 года и насчитывает около 1600 сотрудников. Выручка Join UP! в 2024-м составила 141,8 млн грн. Конечные бенефициары компании – Александр и Юрий Альбы.