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Туристический сбор за 2024 год вырос почти на четверть, Киев обогнал Львовщину за вычетами

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

туризм Україна Київ /Shutterstock

В 2024 году в бюджет общин поступили 273 млн грн туристического сбора. Фото Shutterstock

Туристический сбор в Украине за 2024 год вырос почти на 23% по сравнению с показателями 2023-го, до 273 млн грн, сообщило Государственное агентство развития туризма. В лидеры по уплате туристического сбора вошли Киев и пять областей.

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Ключевые факты

  • Больше всего сбора поступило в бюджет столицы – почти 49,2 млн грн. Бюджет Львовской области пополнился на 47,1 млн грн. В 2023 году столица уступала Львовщине. Тогда турсбор Киева составил примерно 30,4 млн грн, а Львовской области – 46 млн грн.
  • В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора в 2024 году выросла на 62%, до 33 млн грн.
  • В пятерку регионов, получивших наибольшие суммы турсбора, вошла Черкасщина – 23,5 млн грн. В 2023 году сумма была несколько меньше – почти 21,6 млн грн. Сумма турсбора в Закарпатской области в прошлом году составила 23 млн грн, она незначительно выросла по сравнению с показателем 2023 года – 22,2 млн грн. Замыкает список лидеров Днепропетровская область, в бюджет которой поступило почти 16 млн (+21% по сравнению с 2023 годом).
  • В Одесской области турсбор вырос на 68%, до 14,5 млн грн, Николаевщина принесла в бюджет 1,5 млн грн турсбора по сравнению с 897 000 грн в 2023-м.
  • В Запорожской области сумма турсбора уменьшилась – 1,7 млн грн против 1,9 млн грн Турсбор снизился в регионах, расположенных на востоке страны, – Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также на Херсонщине.
Туристический сбор за 2024 год

Туристический сбор за 2024 год

Контекст

Ставка сбора устанавливается по решению местных советов за каждые сутки временного размещения в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% для въездного. По состоянию на 2023 год суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн для въездного туризма.

В 2024 году представители туристической сферы перечислили в бюджет 2,9 млрд грн налогов. В 2023 году эта сумма составила 2 млрд грн.

Наибольшую долю поступлений в госбюджет за прошлый год – почти 2 млрд грн, или 66,5%, – оплатили гостиницы.

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