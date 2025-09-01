За літній сезон 2025 року «Join UP! Україна» відправила на відпочинок понад 236 000 клієнтів проти 139 000 роком раніше. Українці знову планують наперед – у серпні з’явилися бронювання на літо 2026-го, йдеться в повідомленні пресслужби компанії.
Ключові факти
- Найпопулярнішими напрямками стали Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія, зазначають в «Join UP! Україна». Вартість авіатурів у Єгипет зросла на 7% на липень 2025-го проти вартості в попередньому році в цей період, в Туреччину – на 13%, в Грецію – на 4%, в Чорногорію зменшилась на 1%.
- Найчастіше українці літали через аеропорти Кишинева в Молдові (55%), Жешува (12%) і Варшави (5%) у Польщі.
- Автобусні тури залишаються одним із найстабільніших форматів подорожей для українців під час війни. У 2025-му найбільше зростання попиту припало на напрямок Болгарії – доступний за ціною та зручною логістикою, з виїздом у тому числі з прифронтових міст. У топі також Чорногорія, Греція та Туреччина.
- Вартість автобусних турів до Чорногорії зросла на 57% на липень 2025-го відносно попереднього року, до Болгарії – на 13%, до Туреччини – впала на 6%.
- В Україні найбільший попит цього літа серед клієнтів «Join UP! Україна» припав на Карпати та популярні курорти Заходу України – Трускавець, Поляна, Східниця та Закарпаття. Середній чек на внутрішні тури в 2025-му виріс приблизно на 10–15% проти минулого року. Попит на Одесу та Одеську область залишився нижчим за довоєнний рівень через безпекові обмеження та підвищення цін на готелі.
- «Кількість туристів зросла більш ніж на 70% порівняно з минулим роком, втім загальні обсяги ще не досягають довоєнного рівня», – каже керівна директорка «Join UP! Україна» Ірина Мосулєзна. За її словами, популярні сімейні поїздки, також побільшало замовлень від військових.
Контекст
У новорічному сезоні 2024–2025 українці обирали для подорожей Єгипет, Дубай та ОАЕ.
За останні три роки «Join UP! Україна» вийшов на вісім нових ринків, окрім наявних України та Молдови. Агенція працює в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Казахстані, невдовзі стартує – в Чехії та Словаччині.
Туроператор Join UP! працює в Україні з 2010 року та нараховує близько 1600 співробітників. Виторг «Джоін Ап!» у 2024-му склав 141,8 млн грн. Кінцеві бенефіціари компанії – Олександр і Юрій Альби.
