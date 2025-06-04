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ЕС разрабатывает план возвращения украинских беженцев домой после прекращения боевых действий – Politico

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейская комиссия работает над созданием плана возвращения украинских беженцев в Украину после завершения боевых действий. В настоящее время в странах ЕС проживает около 4,3 млн украинцев, больше всего – в Польше, Германии и Чехии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Подробности

  • Еврокомиссия стремится разработать механизм постепенного и осторожного возвращения во избежание резкого потока мигрантов, который мог бы создать нагрузку как на Украину, так и на страны Евросоюза.
  • Брюссель предлагает странам ЕС создать «центры единства» – информационные хабы, которые будут оказывать консультации и поддержку украинцам, планирующим возвращение.
  • В этих центрах будут помогать с поиском работы в Украине или стране пребывания, предлагать языковые курсы и культурные мероприятия. Первые подобные центры появятся в Германии и Испании.
  • Временную защиту для украинцев в ЕС планируют продлить до марта 2027 года. После этого страны Евросоюза должны способствовать переходу украинцев в другой правовой статус.
  • Исключения предусмотрены для уязвимых групп – больных, беременных или родителей детей, которые учатся в школах, чтобы они могли остаться на более длительный срок или получить специальные условия.
  • «Украина больше всего нуждается в своих гражданах», – отметил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Контекст

Летом 2024 года Совет Европейского Союза принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. По состоянию на 28 февраля 2025 года статус временной защиты в странах Евросоюза получили более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, что на 100 000 человек больше, чем в предыдущем году.

Механизм временной защиты позволяет украинцам легально проживать в странах – членах ЕС, которые присоединились к этой программе, получать доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам, социальному обеспечению и жилью.

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