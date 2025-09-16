Європейський Союз підготував план, як допомогти українським біженцям повернутися додому або залишитися в Європі, коли війна закінчиться. Відповідні рекомендації ухвалила Рада ЄС – вони мають стати основою для європейських країн, йдеться у пресрелізі інституції.

Ключові факти

ЄС хоче, щоб українці поверталися додому поступово і безпечно, коли це буде можливо. А для тих, хто захоче чи не зможе повернутися, будуть створені умови для переходу на інший легальний статус проживання.

Країни ЄС можуть видавати спеціальні дозволи на проживання, наприклад, якщо людина знайшла роботу, вступила до університету або має сімейні зв’язки в країні.

ЄС пропонуватиме програми для тих, хто хоче повернутися в Україну. Біженці зможуть поїхати додому «на розвідку», не втрачаючи при цьому тимчасового захисту. Такі програми повернення будуть узгоджені з владою України.

В ЄС планують відкрити спеціальні центри (так звані Unity Hubs), де українцям нададуть усю необхідну інформацію, допоможуть з документами та пошуком роботи як у країні перебування, так і в Україні.

Ухвалені рекомендації – це не закон, а лише настанова для країн-членів ЄС, щоб вони діяли узгоджено і допомагали українцям у цьому переході.

Пряма мова

«Доречно готуватися до того дня, коли українці зможуть повернутися додому, щоб допомагати відбудовувати свою країну», – зазначив Кааре Дибвад Бек, міністр у справах імміграції та інтеграції Данії.

Контекст

На кінець лютого 2025 року понад 4,3 млн українців, які залишили країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Це на 100 000 осіб більше, ніж у попередньому році.

У червні цього року термін дії тимчасового захисту продовжено до 4 березня 2027 року. Найбільше українців проживає у Польщі, Німеччині та Чехії.

Механізм тимчасового захисту дозволяє українцям легально проживати в країнах – членах ЄС, які приєдналися до цієї програми, отримувати доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг, соціального забезпечення та житла.