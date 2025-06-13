В департаменте Сарт, недалеко от города Ле-Ман во Франции, произошла авария с участием пассажирского автобуса с украинскими гражданами. Об этом сообщили Посольство Украины во Франции и французское издание Le Figaro.
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- В результате ДТП погибли четыре человека, еще несколько десятков получили травмы.
- 11 человек получили тяжелые травмы, а 34 пассажира – легкие повреждения. На место аварии прибыли чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко вместе с работниками посольства.
- Для обеспечения работы экстренных служб автомагистраль была перекрыта. Спасательные и эвакуационные мероприятия продолжаются.
Контекст
После начала полномасштабной войны в Украине во Францию прибыло значительное количество украинских беженцев. По состоянию на 10 апреля 2025 года в стране находится 57 460 человек из Украины, получивших статус беженцев.
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