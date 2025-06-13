У департаменті Сарт, неподалік від міста Ле-Ман у Франції, сталася аварія за участю пасажирського автобуса з українськими громадянами. Про це повідомили Посольство України у Франції та французьке видання Le Figaro.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Деталі
- Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще кілька десятків отримали травми.
- 11 осіб отримали важкі травми, а 34 пасажири зазнали легких ушкоджень. На місце аварії прибули надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко разом із працівниками посольства.
- Для забезпечення роботи екстрених служб автомагістраль було перекрито. Рятувальні та евакуаційні заходи тривають.
Контекст
Після початку повномасштабної війни в Україні до Франції прибула значна кількість українських біженців. Станом на 10 квітня 2025 року в країні перебуває 57 460 осіб із України, які отримали статус біженців.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.