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У Франції автобус із українцями потрапив в аварію, є загиблі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Місце події /Фото: Aurélien Burban/Actu Le Mans

Місце події Фото Фото: Aurélien Burban/Actu Le Mans

У департаменті Сарт, неподалік від міста Ле-Ман у Франції, сталася аварія за участю пасажирського автобуса з українськими громадянами. Про це повідомили Посольство України у Франції та французьке видання Le Figaro.

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Деталі 

  • Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще кілька десятків отримали травми.
  • 11 осіб отримали важкі травми, а 34 пасажири зазнали легких ушкоджень. На місце аварії прибули надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко разом із працівниками посольства.
  • Для забезпечення роботи екстрених служб автомагістраль було перекрито. Рятувальні та евакуаційні заходи тривають.

Контекст 

Після початку повномасштабної війни в Україні до Франції прибула значна кількість українських біженців. Станом на 10 квітня 2025 року в країні перебуває 57 460 осіб із України, які отримали статус біженців.

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