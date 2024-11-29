Протесты в Грузии. Силовики разогнали митингующих, есть раненые и десятки задержанных. Фоторепортаж

В ночь на 29 ноября грузинские силовики разогнали митинг в Тбилиси, вызванный отказом властей от переговоров по вступлению в Европейский союз. Об этом сообщает « Эхо Кавказа ». Для разгона протестующих полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Оппозиция намерена продолжать протесты.

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В центре Тбилиси собралось несколько тысяч человек. Митингующие сооружали баррикады и забрасывали силовиков яйцами. Полиция оттеснила протестующих от здания парламента, где происходили основные события.

Во время столкновений нескольких участников протеста задержали, а некоторые получили ранения. Пострадали также журналисты, освещавшие акцию, в частности, корреспондент телеканала Formula Гурам Рогава.

МВД Грузии сообщило о задержании 43 человек во время протестов за неповиновение полиции и хулиганство. Расследуют также случаи сопротивления властям и повреждения имущества. Пострадали 32 правоохранителя, 13 из них нуждались в операциях из-за серьезных травм.

Следующая акция протеста запланирована на 29 ноября в 19:00, сообщают местные СМИ.

Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Протесты в Тбилиси из-за отказа пророссийских властей от евроинтеграции. Фото: Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Однако оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты голосования.

Правоохранители Грузии открыли 47 уголовных дел по поводу возможных нарушений во время выборов. В частности, двум лицам предъявлены обвинения во вбросе бюллетеней на одном из участков. Международные наблюдатели заявили, что выборы прошли в условиях давления, неравных возможностей и высокого напряжения. В то же время Тбилисский суд отклонил все иски оппозиции и общественных организаций, которые требовали аннулировать результаты.

Оппозиционные партии объявили о бессрочных акциях протеста, требуя проведения новых выборов 28 ноября. Европейский парламент принял резолюцию, которая не признает результаты грузинских выборов. Европарламент призвал провести новые выборы под международным надзором, отметив, что результаты не отражают свободу грузинского народа.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 28 ноября заявил, что правительство отказывается от переговоров с ЕС до 2028 года, а также от какой-либо бюджетной помощи со стороны Евросоюза. «Мы решили не поднимать вопрос открытия переговоров с ЕС до конца 2028 года», – подчеркнул он.