Протести в Грузії. Силовики розігнали мітингувальників, є поранені і десятки затриманих. Фоторепортаж

У ніч на 29 листопада грузинські силовики розігнали мітинг у Тбілісі, спричинений відмовою влади від переговорів щодо вступу до Європейського союзу. Про це повідомляє « Эхо Кавказа ». Для розгону протестувальників поліція застосовувала водомети та сльозогінний газ. Опозиція планує продовжити протести.

Деталі

У центрі Тбілісі зібралися кілька тисяч людей. Мітингарі споруджували барикади та закидали силовиків яйцями. Поліція відтіснила протестувальників від будівлі парламенту, де відбувалися основні події.

Під час зіткнень кількох учасників протесту затримали, а дехто зазнав поранень. Постраждали також журналісти, які висвітлювали акцію, зокрема кореспондент телеканалу Formula Гурам Рогава.

МВС Грузії повідомило про затримання 43 осіб під час протестів за непокору поліції та хуліганство. Розслідують також випадки опору владі та пошкодження майна. Постраждали 32 правоохоронці, 13 із них потребували операцій через серйозні травми.

Наступна акція протесту запланована на 29 листопада о 19:00, повідомляють місцеві ЗМІ.

Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Протести в Тбілісі через відмову проросійської влади від євроінтеграції. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча партія «Грузинська мрія». Однак опозиційні партії та президентка Саломе Зурабішвілі відмовилися визнавати результати голосування.

Правоохоронці Грузії відкрили 47 кримінальних справ щодо можливих порушень під час виборів. Зокрема, двом особам висунули обвинувачення у вкиданні бюлетенів на одній із дільниць. Міжнародні спостерігачі заявили, що вибори пройшли в умовах тиску, нерівних можливостей та високої напруги. Водночас Тбіліський суд відхилив усі позови опозиції та громадських організацій, які вимагали анулювати результати.

Опозиційні партії оголосили про безстрокові акції протесту, вимагаючи проведення нових виборів. 28 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка не визнає результати грузинських виборів. У резолюції, підтриманій 444 євродепутатами, зазначено численні порушення, включно із залякуванням виборців, маніпуляціями та перешкоджанням роботі спостерігачів і журналістів. Європарламент закликав провести нові вибори під міжнародним наглядом, наголосивши, що результати не відображають волю грузинського народу.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час брифінгу 28 листопада заявив, що уряд відмовляється від переговорів з ЄС до 2028 року, а також від будь-якої бюджетної допомоги з боку Євросоюзу. «Ми вирішили не порушувати питання відкриття переговорів з ЄС до кінця 2028 року», – наголосив він.