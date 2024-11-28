Європарламент не визнав вибори в Грузії: премʼєр Кобахідзе заявив, що уряд відмовляється від переговорів з ЄС

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій не визнав результати парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня 2024 року. Резолюцію підтримали 444 євродепутати, проти голосували 72, а 82 утрималися, йдеться у повідомленні законодавчого органу ЄС 28 листопада. Водночас премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд відмовляється починати переговори з ЄС до кінця 2028 року, передає «Радіо Свобода» .

Деталі

В Європарламенті засудили численні порушення, які мали місце під час виборів, зокрема залякування виборців, маніпуляції голосуванням, втручання в роботу спостерігачів та журналістів.

Євродепутати наголосили, що офіційні результати, згідно з якими перемогу здобула правляча партія «Грузинська мрія», не відображають справжню волю грузинського народу. Вони закликали провести нові вибори під міжнародним наглядом.

Парламентарі закликали ЄС накласти персональні санкції на грузинських посадовців, відповідальних за порушення демократичних принципів. Серед них – премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе, мер Тбілісі Каха Каладзе, спікер парламенту Шалва Папуашвілі та олігарх Бідзіна Іванішвілі, який контролює «Грузинську мрію».

У резолюції міститься заклик переглянути безвізовий режим для громадян Грузії, якщо країна не виконає вимоги ЄС щодо демократичних стандартів та прав і свобод.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада на брифінгу заявив, що уряд відмовляється починати переговори з ЄС до кінця 2028 року. «Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-якої бюджетної дотації від ЄС», – сказав Іраклій Кобахідзе.

Контекст

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори. За результатами Центральної виборчої комісії, перемогу здобула правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. Згідно з грузинським законодавством, ця партія має право сформувати уряд самостійно.

Депутатські мандати розподіляються пропорційно серед партій, що подолали 5% бар’єр. Вибори також принесли успіх чотирьом прозахідним опозиційним партіям: «Коаліція за зміни» (10,92%), «Єдність – Національний рух» (10,12%), «Сильна Грузія» (8,78%) та «Гахарія – за Грузію» (7,76%). Однак опозиція та президентка не погодились з результатами і розпочали протести.

У листопаді 2024 року суд міста Тетрі-Цкаро задовольнив позов про скасування результатів на низці виборчих дільниць через порушення таємниці голосування. Згодом Тбіліський апеляційний суд скасував рішення місцевого судді.

30 жовтня прокуратура Грузії почала розслідування можливих фактів фальсифікації виборів, що викликало додаткові заяви про порушення. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати, заявивши про ймовірну «російську спецоперацію» під час виборчого процесу.