В Грузии расследуют возможную фальсификацию парламентских выборов, на допрос вызвали президента

Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране состоялась «российская спецоперация».

Прокуратура Грузии приступила к расследованию фактов возможной фальсификации парламентских выборов, пишет «Эхо Кавказа» . Из-за заявлений о фальсификации президента Грузии Саломе Зурабишвили вызывают в прокуратуру.

Ключевые факты

Прокуратура сообщила, что согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в публичном пространстве через средства массовой информации, Зурабишвили должна иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года.

В этой связи президент Грузии была приглашена на допрос 31 октября.

В прокуратуре Грузии обещают провести «все необходимые следственные и процессуальные действия, как отмечено в обращении ЦИК, а также с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, представителями отдельных политических партий и наблюдательных миссий».

В рамках расследования будут допрошены все лица, которые могут иметь информацию о предполагаемом преступлении.

В целях изучения отдельных правонарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов, правоохранительные органы ведут расследование по нескольким уголовным делам.

Прокуратура намерена периодически информировать общественность о результатах расследования.

Контекст

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия объявила победу партии «Грузинская мечта» с 54%, правящей страной с 2012-го. С таким результатом она получит 89 из 150 мест в парламенте. Оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.

«Грузинская мечта» – партия местного миллиардера Бидзины Иванишвили, которая является лояльной РФ, пугала избирателей повторением судьбы Украины и побила горшки из ЕС настолько, что процесс евроинтеграции страны фактически приостановлен.

Данные ЦИК разительно отличаются от данных экзитполов сразу двух западных социологических компаний. По ним, большинство из более чем 50% голосов суммарно получили четыре оппозиционные силы.

28 октября в центре Тбилиси прошла акция, организованная оппозиционными партиями, преодолевшими избирательный барьер и не признающими результатов выборов. К участию в митинге граждан призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе митинга оппозиционные партии объявили требование провести повторные выборы.

Какого развития событий можно ожидать в Грузии? Forbes Ukraine поговорил об этом с грузинским политологом Гелой Васадзе.