В Грузии расследуют возможную фальсификацию парламентских выборов, на допрос вызвали президента

Прокуратура Грузии приступила к расследованию фактов возможной фальсификации парламентских выборов, пишет «Эхо Кавказа». Из-за заявлений о фальсификации президента Грузии Саломе Зурабишвили вызывают в прокуратуру.
Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране состоялась «российская спецоперация».
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Ключевые факты
- Прокуратура сообщила, что согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в публичном пространстве через средства массовой информации, Зурабишвили должна иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года.
- В этой связи президент Грузии была приглашена на допрос 31 октября.
- В прокуратуре Грузии обещают провести «все необходимые следственные и процессуальные действия, как отмечено в обращении ЦИК, а также с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, представителями отдельных политических партий и наблюдательных миссий».
- В рамках расследования будут допрошены все лица, которые могут иметь информацию о предполагаемом преступлении.
- В целях изучения отдельных правонарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов, правоохранительные органы ведут расследование по нескольким уголовным делам.
- Прокуратура намерена периодически информировать общественность о результатах расследования.
Контекст
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия объявила победу партии «Грузинская мечта» с 54%, правящей страной с 2012-го. С таким результатом она получит 89 из 150 мест в парламенте. Оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.
«Грузинская мечта» – партия местного миллиардера Бидзины Иванишвили, которая является лояльной РФ, пугала избирателей повторением судьбы Украины и побила горшки из ЕС настолько, что процесс евроинтеграции страны фактически приостановлен.
Данные ЦИК разительно отличаются от данных экзитполов сразу двух западных социологических компаний. По ним, большинство из более чем 50% голосов суммарно получили четыре оппозиционные силы.
28 октября в центре Тбилиси прошла акция, организованная оппозиционными партиями, преодолевшими избирательный барьер и не признающими результатов выборов. К участию в митинге граждан призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе митинга оппозиционные партии объявили требование провести повторные выборы.
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